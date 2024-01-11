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Титов не войдет в тренерский штаб Тихонова в «Енисее»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Егор Титов не войдет в тренерский штаб Андрея Тихонова, который 10 января был назначен на пост главного тренера «Енисея», сообщает Metaratings.ru.

Титов работал в красноярском клубе с 2017 года помощником главного тренера Дмитрия Аленичева. В мае 2019 года он покинул команду вслед за Аленичевым.

Ранее «Енисей» объявил о назначении Андрея Тихонова на пост главного тренера. 53-летний специалист ранее работал с командами «Спартак», «Крылья Советов», «Краснодар» и «Астана». Также Тихонов уже возглавлял «Енисей» в сезоне-2016/17, завоевав тогда бронзовые медали первой лиги.

«Енисей» занимает 10-е место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 24 очка в 24 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/titov-ne-voidyot-v-trenerskii-shtab-tikhonova-v-enisee-322836/
Андрей Тихонов
Егор Титов
Футбол
ФК Енисей
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
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