Глушаков рассказал, почему ушел из костромского «Спартака»

Российский полузащитник Денис Глушаков рассказал, почему ушел из костромского «Спартака».

«У нас была договоренность до декабря месяца, и все. Время прошло, там дальше видно будет. А так, все прозрачно и по плану, ничего необычного», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Глушаков покинул костромской «Спартак» и не отправился с командой на зимние тренировочные сборы в Турции.

В текущем сезоне он провел 7 матчей во второй лиге и отметился 1 результативной передачей.