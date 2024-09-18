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Кононов: «Ари приходил на тренировку «Торпедо», играли в футбол тренерским составом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов рассказал о встрече с нападающим Ари. Бывший футболист посетил матч с «Балтикой».

«Он не только на игре был, приходил к нам на тренировку, играли в футбол тренерским составом. Поговорили о футболе, о жизни. Он работает у себя в Бразилии, он президент клуба, говорит, что есть достаточно много неплохих молодых ребят. Пригласил его на футбол, Ари с удовольствием пришел», — приводит слова Кононова «РБ Спорт».

Ари выступал в России с 2010 по 2018 год. Бразилец играл за «Спартак», «Краснодар» и «Локомотив». Также на счету Ари 2 матча за сборную России.

Источник: РБ Спорт
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Олег Кононов
ФК Торпедо (Москва)
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1
 Арсенал 10 6 4 0 10-4 22
2
 Торпедо 10 5 5 0 16-8 20
3
 Урал 10 5 3 2 15-8 18
4
 Балтика 10 4 4 2 11-9 16
5
 Сочи 10 4 3 3 14-11 15
6
 Чайка 10 3 5 2 14-10 14
7
 Ротор 10 3 5 2 8-6 14
8
 Родина 10 3 5 2 10-9 14
9
 Сокол 10 3 5 2 7-7 14
10
 Черноморец 10 4 2 4 13-14 14
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 Нефтехимик 10 3 3 4 9-12 12
12
 Енисей 10 4 0 6 8-11 12
13
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
14
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15
 Шинник 10 2 4 4 6-9 10
16
 Алания 10 2 3 5 6-9 9
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 Уфа 10 2 3 5 10-14 9
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 Тюмень 10 1 2 7 6-15 5
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