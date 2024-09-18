Кононов назвал задачи «Торпедо» в этом сезоне первой лиги
Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов ответил на вопрос о задачах команды в этом сезоне.
«У нас задача выигрывать каждый матч. Мы на это все настроены. А планы будем строить после того, как выполним», — цитирует тренера «РБ Спорт».
В этом сезоне «Торпедо» набрало 20 очков в Мелбет-Первой лиги. Команда идет на втором месте в турнирной таблице.
Источник: РБ Спорт
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|6
|4
|0
|10-4
|22
|
2
|Торпедо
|10
|5
|5
|0
|16-8
|20
|
3
|Урал
|10
|5
|3
|2
|15-8
|18
|
4
|Балтика
|10
|4
|4
|2
|11-9
|16
|
5
|Сочи
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
6
|Чайка
|10
|3
|5
|2
|14-10
|14
|
7
|Ротор
|10
|3
|5
|2
|8-6
|14
|
8
|Родина
|10
|3
|5
|2
|10-9
|14
|
9
|Сокол
|10
|3
|5
|2
|7-7
|14
|
10
|Черноморец
|10
|4
|2
|4
|13-14
|14
|
11
|Нефтехимик
|10
|3
|3
|4
|9-12
|12
|
12
|Енисей
|10
|4
|0
|6
|8-11
|12
|
13
|КАМАЗ
|10
|3
|2
|5
|8-7
|11
|
14
|СКА-Хаб.
|10
|3
|2
|5
|7-15
|11
|
15
|Шинник
|10
|2
|4
|4
|6-9
|10
|
16
|Алания
|10
|2
|3
|5
|6-9
|9
|
17
|Уфа
|10
|2
|3
|5
|10-14
|9
|
18
|Тюмень
|10
|1
|2
|7
|6-15
|5
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|20.09
|16:00
|
Уфа – Чайка
|- : -
|20.09
|19:30
|
Ротор – Черноморец
|- : -
|21.09
|10:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|- : -
|21.09
|11:30
|
Тюмень – Родина
|- : -
|21.09
|15:00
|
Сокол – Сочи
|- : -
|21.09
|15:00
|
Шинник – Торпедо
|- : -
|21.09
|17:30
|
КАМАЗ – Урал
|- : -
|21.09
|18:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|21.09
|21:15
|
Балтика – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|9
|1
|2
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|8
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|6
|1
|0
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