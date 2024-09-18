Кононов назвал задачи «Торпедо» в этом сезоне первой лиги

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов ответил на вопрос о задачах команды в этом сезоне.

«У нас задача выигрывать каждый матч. Мы на это все настроены. А планы будем строить после того, как выполним», — цитирует тренера «РБ Спорт».

В этом сезоне «Торпедо» набрало 20 очков в Мелбет-Первой лиги. Команда идет на втором месте в турнирной таблице.