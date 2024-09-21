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«Ротор» — «Черноморец»: видеообзор матча Первой лиги

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ротор» дома проиграл «Черноморцу» в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:2.

У волгоградской команды отличился Андрей Семено. Голы гостей на счету Виталия Стежко и Мераби Уридия.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Ротор» продлил безвыигрышную серию до 5 матчей и с 14 очками расположился на 10-м месте в турнирной таблице, «Черноморец» с 17 очками — на 4-й строчке.

Футбол
ФК Ротор
ФК Черноморец (Новороссийск)
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