«Ротор» — «Черноморец»: видеообзор матча Первой лиги

«Ротор» дома проиграл «Черноморцу» в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:2.

У волгоградской команды отличился Андрей Семено. Голы гостей на счету Виталия Стежко и Мераби Уридия.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Ротор» продлил безвыигрышную серию до 5 матчей и с 14 очками расположился на 10-м месте в турнирной таблице, «Черноморец» с 17 очками — на 4-й строчке.