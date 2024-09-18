Иванов: «У нас есть интерес к Юсупову. Нам бы сильно хотелось видеть Артура в «Урале»
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о заинтересованности в услугах полузащитника Артура Юсупова, который после ухода из «Химок» находится без команды.
«У нас есть интерес к Артуру Юсупову, мы с ним общаемся. Не знаем, будет ли в итоге он с нами или нет, но нам бы сильно хотелось видеть Артура в составе «Урала». Как только мы договоримся и заключим контракт, то обязательно это сообщим», — приводит слова Иванова Sport24.
По информации «СЭ», 35-летний футболист близок к переходу в «Урал», который в текущем сезоне выступает в первой лиге.
Источник: Sport24
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|6
|4
|0
|10-4
|22
|
2
|Торпедо
|10
|5
|5
|0
|16-8
|20
|
3
|Урал
|10
|5
|3
|2
|15-8
|18
|
4
|Балтика
|10
|4
|4
|2
|11-9
|16
|
5
|Сочи
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
6
|Чайка
|10
|3
|5
|2
|14-10
|14
|
7
|Ротор
|10
|3
|5
|2
|8-6
|14
|
8
|Родина
|10
|3
|5
|2
|10-9
|14
|
9
|Сокол
|10
|3
|5
|2
|7-7
|14
|
10
|Черноморец
|10
|4
|2
|4
|13-14
|14
|
11
|Нефтехимик
|10
|3
|3
|4
|9-12
|12
|
12
|Енисей
|10
|4
|0
|6
|8-11
|12
|
13
|КАМАЗ
|10
|3
|2
|5
|8-7
|11
|
14
|СКА-Хаб.
|10
|3
|2
|5
|7-15
|11
|
15
|Шинник
|10
|2
|4
|4
|6-9
|10
|
16
|Алания
|10
|2
|3
|5
|6-9
|9
|
17
|Уфа
|10
|2
|3
|5
|10-14
|9
|
18
|Тюмень
|10
|1
|2
|7
|6-15
|5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|20.09
|16:00
|
Уфа – Чайка
|- : -
|20.09
|19:30
|
Ротор – Черноморец
|- : -
|21.09
|00:00
|
Сокол – Сочи
|- : -
|21.09
|10:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|- : -
|21.09
|11:30
|
Тюмень – Родина
|- : -
|21.09
|15:00
|
Шинник – Торпедо
|- : -
|21.09
|17:30
|
КАМАЗ – Урал
|- : -
|21.09
|18:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|21.09
|21:15
|
Балтика – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|9
|1
|2
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|8
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|6
|1
|0
Новости