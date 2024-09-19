Президент «Урала» Иванов: «Немного оказались не готовы к футболу в ФНЛ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» оценил игру своей команды в первых 10 матчах сезона в первой лиге.

— По делу проиграли в последнем туре тульскому «Арсеналу»?

— Нет. Мне кажется, игра была все же ничейная. Не должны были уступать, но и победу, пожалуй, мы тоже не заслужили. Равный матч. Встречались лидеры, результат стоял на первом месте. Поэтому игра получилась не слишком зрелищной. Туле чуть больше повезло, поздравляю соперника. Но у меня нет вопросов к ребятам по самоотдаче. Тренерам, конечно, виднее, но, на мой взгляд, мы выбрали немного не ту тактику. Это опять же — взгляд со стороны.

— Бикфалви мог вас спасти, но Левашов спас хозяев.

— Вратарь справился, но там же наш молодой парень был первым на добивании. У Мосина очень хорошо поставленный удар, ему надо было просто верхом мяч послать... Тогда Левашов бы не выручил. Ну ничего — бывает. Это футбол.

— Уже сыграно 10 туров, «Урал» расположился на третьем месте. Как оцените такой результат и качество футбола в исполнении вашей команды?

— Нашему тренерскому штабу поначалу пришлось непросто. Футбол в РПЛ и в лучшей лиге мира — две большие разницы. Нам надо было привыкать к новым реалиям. Отсюда где-то недобрали очки. Но никакой катастрофы не случилось. Отставание от лидеров небольшое. Мы все еще исправим. Десять туров — определенная дистанция, но я бы пока выводы по нашей игре не делал. Давайте еще немного подождем.

— А к чему вы оказались не готовы в ФНЛ в плане футбола?

— Я никого не хочу обидеть, но в первой лиге ребята больше играют от обороны. Тут больше борьбы. В РПЛ — больше футбола. Как-то так. Пока нам тяжело. Но привыкнем. Я доволен работой нашего молодого тренерского штаба.

— Искусственные поля стали для вас проблемой?

— Конечно! Ребята получили травмы после перехода с естественных полей на искусственные и наоборот. К этому тоже где-то оказались не готовы. Вообще считаю, что искусственные газоны во многих городах могли быть и более качественными. Как-то так...