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Сегодня, 12:00

Президент «Урала» Иванов: «Немного оказались не готовы к футболу в ФНЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» оценил игру своей команды в первых 10 матчах сезона в первой лиге.

— По делу проиграли в последнем туре тульскому «Арсеналу»?

— Нет. Мне кажется, игра была все же ничейная. Не должны были уступать, но и победу, пожалуй, мы тоже не заслужили. Равный матч. Встречались лидеры, результат стоял на первом месте. Поэтому игра получилась не слишком зрелищной. Туле чуть больше повезло, поздравляю соперника. Но у меня нет вопросов к ребятам по самоотдаче. Тренерам, конечно, виднее, но, на мой взгляд, мы выбрали немного не ту тактику. Это опять же — взгляд со стороны.

— Бикфалви мог вас спасти, но Левашов спас хозяев.

— Вратарь справился, но там же наш молодой парень был первым на добивании. У Мосина очень хорошо поставленный удар, ему надо было просто верхом мяч послать... Тогда Левашов бы не выручил. Ну ничего — бывает. Это футбол.

— Уже сыграно 10 туров, «Урал» расположился на третьем месте. Как оцените такой результат и качество футбола в исполнении вашей команды?

— Нашему тренерскому штабу поначалу пришлось непросто. Футбол в РПЛ и в лучшей лиге мира — две большие разницы. Нам надо было привыкать к новым реалиям. Отсюда где-то недобрали очки. Но никакой катастрофы не случилось. Отставание от лидеров небольшое. Мы все еще исправим. Десять туров — определенная дистанция, но я бы пока выводы по нашей игре не делал. Давайте еще немного подождем.

— А к чему вы оказались не готовы в ФНЛ в плане футбола?

— Я никого не хочу обидеть, но в первой лиге ребята больше играют от обороны. Тут больше борьбы. В РПЛ — больше футбола. Как-то так. Пока нам тяжело. Но привыкнем. Я доволен работой нашего молодого тренерского штаба.

— Искусственные поля стали для вас проблемой?

— Конечно! Ребята получили травмы после перехода с естественных полей на искусственные и наоборот. К этому тоже где-то оказались не готовы. Вообще считаю, что искусственные газоны во многих городах могли быть и более качественными. Как-то так...

Григорий Иванов. «Ишков в сборной получил травму. А нам говорят: ставьте «лимитчика». Зачем?!» Президент «Урала» — о ФНЛ, Каштанове и Дзюбе

Первая лига
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 6 4 0 10-4 22
2
 Торпедо 10 5 5 0 16-8 20
3
 Урал 10 5 3 2 15-8 18
4
 Балтика 10 4 4 2 11-9 16
5
 Сочи 10 4 3 3 14-11 15
6
 Чайка 10 3 5 2 14-10 14
7
 Ротор 10 3 5 2 8-6 14
8
 Родина 10 3 5 2 10-9 14
9
 Сокол 10 3 5 2 7-7 14
10
 Черноморец 10 4 2 4 13-14 14
11
 Нефтехимик 10 3 3 4 9-12 12
12
 Енисей 10 4 0 6 8-11 12
13
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
14
 СКА-Хаб. 10 3 2 5 7-15 11
15
 Шинник 10 2 4 4 6-9 10
16
 Алания 10 2 3 5 6-9 9
17
 Уфа 10 2 3 5 10-14 9
18
 Тюмень 10 1 2 7 6-15 5
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20.09 16:00
Уфа – Чайка
 - : -
20.09 19:30
Ротор – Черноморец
 - : -
21.09 10:00
Енисей – СКА-Хаб.
 - : -
21.09 11:30
Тюмень – Родина
 - : -
21.09 15:00
Сокол – Сочи
 - : -
21.09 15:00
Шинник – Торпедо
 - : -
21.09 17:30
КАМАЗ – Урал
 - : -
21.09 18:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
21.09 21:15
Балтика – Арсенал
 - : -
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 9 1 2
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

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 8 1 1
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 6 1 0
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