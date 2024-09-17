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Гогниев стал главным тренером «Алании»

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Спартак Гогниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спартак Гогниев возглавил владикавказскую «Аланию», сообщается в официальном Telegram-канале клуба первой лиги. Подробности контракта с 43-летним специалистом не уточняются.

Он сменил на посту главного тренера Султана Тазабаева, который был отправлен в отставу в понедельник, 16 сентября.

«Алания» после 10-ти туров идет на 16-м месте в турнирной таблице первой лиги, набрав 9 очков. В следующем матче 21 сентября команда сыграет на выезде с «Нефтехимиком».

Гогниев руководил «Аланией» в период с июля 2019 по май 2022 года. За три сезона работы он вывел коллектив из второй лиги в первую и добрался до полуфинала Кубка России. Последним местом работы специалиста были «Химки». Он возглавлял подмосковный клуб в сезоне-2022/23.

Спартак Гогниев
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 6 4 0 10-4 22
2
 Торпедо 10 5 5 0 16-8 20
3
 Урал 10 5 3 2 15-8 18
4
 Балтика 10 4 4 2 11-9 16
5
 Сочи 10 4 3 3 14-11 15
6
 Чайка 10 3 5 2 14-10 14
7
 Ротор 10 3 5 2 8-6 14
8
 Родина 10 3 5 2 10-9 14
9
 Сокол 10 3 5 2 7-7 14
10
 Черноморец 10 4 2 4 13-14 14
11
 Нефтехимик 10 3 3 4 9-12 12
12
 Енисей 10 4 0 6 8-11 12
13
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
14
 СКА-Хаб. 10 3 2 5 7-15 11
15
 Шинник 10 2 4 4 6-9 10
16
 Алания 10 2 3 5 6-9 9
17
 Уфа 10 2 3 5 10-14 9
18
 Тюмень 10 1 2 7 6-15 5
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14.09 17:00
Алания – КАМАЗ
 0 : 2
14.09 18:00
Черноморец – Енисей
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14.09 19:00
Сочи – Ротор
 0 : 0
15.09 12:00
Уфа – Родина
 2 : 0
15.09 15:00
СКА-Хаб. – Нефтехимик
 2 : 0
15.09 15:00
Тюмень – Сокол
 0 : 1
15.09 18:00
Чайка – Шинник
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16.09 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 0
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Сауль Гуарирапа

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Чайка

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Тюмень

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