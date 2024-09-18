Тренер «Торпедо» Кононов — о десяти матчах без поражений: «Не всем доволен»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал результаты своей команды в нынешнем сезоне.

— 10 туров сыграно, команда идет без поражений. Вы всем довольны?

— Не всем. Были игры, в которых мы могли бы сыграть лучше. Много брака в передачах. Те атаки, которые мы строим, не доводим до логического завершения — до ударов, до опасных моментов. Надо это дорабатывать — мы владеем преимуществом, а на выходе нет того, чего хотели бы, — цитирует Кононова «РБ Спорт».

После десяти туров «Торпедо» располагается на втором месте в таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 20 очков. В следующем матче «автозаводцы» сыграют в гостях с «Шинником» 21 сентября.