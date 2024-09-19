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Сегодня, 12:15

Иванов — о контракте с Юсуповым: «Уралу» нужен опытный футболист в опорную зону»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Григорий Иванов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал, почему в команде решили подписать контракт с полузащитником Артуром Юсуповым.

— Почему решили подписать 35-летнего Артура Юсупова, который не имел игровой практики в «Химках»?

— Это решение тренерского штаба, селекционного отдела. Я его поддерживаю. Нам нужен опытный футболист в опорную, центральную зону. Артур поиграл на высоком уровне. Считаю, мы ничем не рискуем. Он должен нам помочь.

— В какой он сейчас физической форме?

— Тут тренерский штаб вам лучше ответит. Собираемся завтра его заявить на сезон. Да, в «Химках» Юсупов не играл, но он точно себя не запустил. Артур же не сидел где-то на лавочке, пиво не пил, а тренировался. Он профессионал. Не думаю, что возникнут проблемы с «физикой». Просто ему надо найти взаимопонимание с партнерами, сыграться. Возможно, на это уйдет какое-то время.

Сроки соглашения с 35-летним россиянином не сообщаются. 14 сентября игрок покинул «Химки», не проведя ни одного матча. Юсупов присоединился к «Химкам» 1 июля, но так и не провел ни одного матча. По информации «СЭ», игрок покинул клуб из-за конфликта с главным тренером команды Франком Артигой.

 
Григорий Иванов. «Ишков в сборной получил травму. А нам говорят: ставьте «лимитчика». Зачем?!» Президент «Урала» — о ФНЛ, Каштанове и Дзюбе

 

Артур Юсупов
Первая лига
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 6 4 0 10-4 22
2
 Торпедо 10 5 5 0 16-8 20
3
 Урал 10 5 3 2 15-8 18
4
 Балтика 10 4 4 2 11-9 16
5
 Сочи 10 4 3 3 14-11 15
6
 Чайка 10 3 5 2 14-10 14
7
 Ротор 10 3 5 2 8-6 14
8
 Родина 10 3 5 2 10-9 14
9
 Сокол 10 3 5 2 7-7 14
10
 Черноморец 10 4 2 4 13-14 14
11
 Нефтехимик 10 3 3 4 9-12 12
12
 Енисей 10 4 0 6 8-11 12
13
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
14
 СКА-Хаб. 10 3 2 5 7-15 11
15
 Шинник 10 2 4 4 6-9 10
16
 Алания 10 2 3 5 6-9 9
17
 Уфа 10 2 3 5 10-14 9
18
 Тюмень 10 1 2 7 6-15 5
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20.09 16:00
Уфа – Чайка
 - : -
20.09 19:30
Ротор – Черноморец
 - : -
21.09 10:00
Енисей – СКА-Хаб.
 - : -
21.09 11:30
Тюмень – Родина
 - : -
21.09 15:00
Сокол – Сочи
 - : -
21.09 15:00
Шинник – Торпедо
 - : -
21.09 17:30
КАМАЗ – Урал
 - : -
21.09 18:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
21.09 21:15
Балтика – Арсенал
 - : -
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 9 1 2
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 8 1 1
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 6 1 0
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