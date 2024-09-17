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Полузащитник «Торпедо» Соколов заявил, что старается не смотреть в турнирную таблицу первой лиги

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Полузащитник московского «Торпедо» Артем Соколов после победного матча над «Балтикой» (2:1) в матче 10-го тура первой лиги заявил, что старается не смотреть в турнирную таблицу.

«Градус противостояния был большой, так как оба клуба находятся вверху турнирной таблицы. «Балтика» — боевитая команда, плюс пришел тренер, который просит футболистов бороться до конца. Просто старались калининградцам в этом компоненте не уступать. «Арсенал»? Сильно стараемся не акцентировать внимание на результатах других и положению дел в турнирной таблице, но после матча с «Балтикой» я счет игры «Арсенал» — «Урал» в интернете посмотрел», — рассказал Соколов Metaratings.ru.

Напомним, после 10 туров Первой лиги «Торпедо» под руководством Олега Кононова с 20 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует тульский «Арсенал» (22 очка).

Источник: Metaratings.ru
ФК Балтика
ФК Торпедо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 6 4 0 10-4 22
2
 Торпедо 10 5 5 0 16-8 20
3
 Урал 10 5 3 2 15-8 18
4
 Балтика 10 4 4 2 11-9 16
5
 Сочи 10 4 3 3 14-11 15
6
 Чайка 10 3 5 2 14-10 14
7
 Ротор 10 3 5 2 8-6 14
8
 Родина 10 3 5 2 10-9 14
9
 Сокол 10 3 5 2 7-7 14
10
 Черноморец 10 4 2 4 13-14 14
11
 Нефтехимик 10 3 3 4 9-12 12
12
 Енисей 10 4 0 6 8-11 12
13
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
14
 СКА-Хаб. 10 3 2 5 7-15 11
15
 Шинник 10 2 4 4 6-9 10
16
 Алания 10 2 3 5 6-9 9
17
 Уфа 10 2 3 5 10-14 9
18
 Тюмень 10 1 2 7 6-15 5
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Тюмень – Родина
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