«Чтобы уехать, не надо ждать «Ювентусов» и «Миланов». Таких игроков, как мы, за границей очень много». Первое большое интервью Алексея Миранчука из США

Обозреватель «СЭ» побеседовал с новичком «Атланты», в минувшем туре забившим свой первый гол в МЛС — красивейший мяч в ворота команды Лео Месси.

Журналисты из Атланты перед началом послематчевой пресс-конференции и.о. главного тренера местного одноименного клуба Роба Валентино находились под мощнейшим впечатлением от красавца-гола Алексея Миранчука на 85-й минуте матча с «Интер Майами». И интересовались, часто ли он забивал такие прежде. «Это его типичный гол, — отвечали мы с еще одним российским коллегой. — Некрасивых мячей у Леши не бывает!»

Они это аккуратно фиксировали в своих записях, и, кажется, будущие заголовки в изданиях штата Джорджия можно было предугадать.

Недавний игрок «Аталанты», действующий победитель Лиги Европы (десять матчей и четыре голевые передачи в этом турнире прошлого сезона), хоть и не выпущенный Джан Пьеро Гасперини на финал, Миранчук решил попробовать в жизни что-то совсем новое. Игра на одном из крутейших стадионов мира, сумасшедший гол в ворота команды Лео Месси перед глазами почти 68 тысяч зрителей, который спасает команду от поражения. Уже этот факт говорит о том, что все это Леша затеял не зря.

...Когда матч «Атланты» и «Интер Майами» завершился, нас с коллегами провели в раздевалку «Юнайтед», и я не имел никакого представления, сколько Миранчук нам с коллегой уделит времени. Не хотелось, чтобы встреча ограничилась формальными пятью минутами и банальными ответами в стиле смешанных зон. Причем Алексей вышел к своему шкафчику одним из последних — многие его партнеры к тому времени уже разъехались по домам. А мы ждали, глядя на его место, где висела майка группы Scorpions и лежал подписанный всей командой мяч.

— Это здесь традиция — когда игрок забивает за команду первый гол, все ее игроки расписываются ему на этом мяче, — рассказал Алексей. Собственно, та же история — с первыми шайбами хоккеистов в НХЛ.

Две с половиной минуты Миранчук на неплохом английском отвечал на вопросы местных журналистов, а следующие двадцать три присел со мной и коллегой для ответов на русском. Понимая, что мы преодолели ради него немалое расстояние, деликатные сотрудники пресс-службы «Атланты», которым отдельное спасибо, нас не подгоняли. А самому Миранчуку было определенно интересно и приятно поговорить на родном языке.

Алексей Миранчук общается с журналистами после матча с «Интер Майами». Фото Игорь Рабинер, «СЭ»

В отеле, где жил первые три недели, можно было смотреть бейсбол прямо из окна номера

— Насколько такой первый гол в МЛС для тебя важен с психологической точки зрения? — спрашиваю Алексея. — И имеет ли значение, что ты забил его не абы кому, а команде Лео Месси?

— Конечно, важен. Любые голы, результативные передачи и победы очень сильно тебе помогают, придают больше уверенности, позволяют чувствовать себя комфортнее. Очень рад, что спустя три игры смог отличиться. Что же касается того, что забил именно команде Месси, — нет, не думаю, что ощущения были бы другими, забей я кому-то другому.

— Ты огорчал команды и Месси, ранее Криштиану Роналду — дважды за «Локомотив» в ворота «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Кого из этой пары великих ценишь выше?

— Если честно, не люблю делать такие сравнения, потому что очень уважаю обоих этих великих игроков. Но лично мне больше импонирует Месси.

— Не успел с ним пообщаться после игры, может, даже футболками обменяться?

— Нет. Он очень быстро ушел в раздевалку.

— Научилcя уже, как принято здесь, называть футбол соккером?

— Пока учусь. Первым всегда приходит в голову слово football, но потом вспоминаю, что здесь так называют другую игру, и поправляюсь: soccer.

— На НФЛ, кстати, уже ходил? Тем более что у вас и у клуба по американскому футболу из Атланты один владелец.

— Хотел пойти! У «Фэлконз» была домашняя игра. Но я как раз в это время переезжал из отеля в апартаменты, предпочел это походу на матч. Еще обязательно схожу и на американский футбол, и на бейсбольных «Брэйвз», и на баскетбольных «Хокс». Город очень спортивный, хочу посмотреть все эти игры своими глазами!

— Александр Овечкин недавно сказал, что когда ты приедешь с «Атлантой» играть в Вашингтон, вы обязательно встретитесь. Знакомы? И как у тебя вообще отношения с хоккеем?

— Только один раз, давным-давно, был на матче КХЛ. Почему-то не зашло. А на НХЛ, поскольку никогда до сих пор не был в Северной Америке, оказаться и не мог. С Александром не знаком, но пообщался бы, конечно, с удовольствием. Знаю, что много наших хоккеистов играют в США, и мне интересно было бы с ними познакомиться.

— Как ты здесь обустроился, где живешь, на чем ездишь?

— Обустроился нормально. Недели три, наверное, пожил в отеле прямо около бейсбольного стадиона, где играют «Брэйвз». Там шли матчи через день, заканчивались в 22.30. У меня еще была акклиматизация, я уже в восемь засыпал, а они до половины одиннадцатого все гудели и гудели. Из окна я мог смотреть игру, оно выходило прямо на поле. Поглядывал иногда. Потом нашли небольшой таунхаус, переехали туда.

— За городом?

— Нет, в Атланте. Сейчас потихоньку покупаем мебель, потому что здесь в основном практикуют сдачу жилья пустым. Соответственно, период сейчас у меня довольно загруженный всеми этими бытовыми делами. Но уже чувствую себя получше, появилось ощущение, что это мое место. Машину пока не купил, арендую «Мазду».

— Клуб не предоставил тебе «Мерседес», чьим именем назван стадион?

— Нет. У них есть скидка на «Ауди» и «Мерседесы», но я пока еще не решил, как поступить. Может, вообще возьму «Теслу». На них раньше ездил только в такси, а сам за рулем — никогда.

— Как тебе сама Атланта?

— Я же никогда раньше не был в Америке даже как турист, поэтому не с чем сравнивать. Мне кажется, что очень зеленый город, и это меня приятно удивило. Здесь все по-другому. Хотя перемещаешься на машине так же, как в Москве, и население Атланты вместе с пригородами — по-моему, восемь миллионов. Торговые центры, рестораны — все есть. После маленького уютного Бергамо приходится заново привыкать к мегаполису.

— Оценил здешние налоги, в том числе с продаж? Ценники в магазинах, отелях, меню в ресторанах совсем не означают, что платить придется именно столько.

— Да, это во-первых. А во-вторых — если чаевые 15-20 процентов в ресторане не оставишь, то на тебя могут посмотреть косо. Вот к этому надо привыкать.

— Ты был об этом в курсе?

— Мне сказали, когда я уже приехал. Заранее не знал. Чему еще удивился — на улице, например, тридцать градусов жары, заходишь в торговый центр — а там шестнадцать! У меня лимфоузлы аж воспалились. Или воду попросишь обычную в ресторане — туда столько льда напихают! Ко всему надо адаптироваться.

Алексей Миранчук в матче «Атланта» — «Интер Майами». Фото Imagn Images

Карьера в футболе не такая длинная, а я открыт к новым странам, людям, культурам. Вот и решил попробовать

— Как началась для тебя история с МЛС? Были ли сомнения, другие варианты в Европе, и какой аргумент «Атланты» оказался решающим?

— Приехал на предсезонку «Аталанты» — и сразу появилось это предложение. Вначале — издалека так. Признаюсь честно — изначально отнесся к нему не очень серьезно. Вроде провел неплохой сезон, впереди — Лига чемпионов, то есть внешне все было нормально. Но пообщался с руководителями итальянского клуба, и мы пришли к общему знаменателю, что надо соглашаться на переход. И «Аталанта» искала новых игроков — не то чтобы там меняли всю команду, но вектор в трансферах стал чуть другим. И сам я подумал, что в этом сезоне игрового времени у меня будет меньше. А уходить куда-то в аренду точно не хотел.

В Италии я провел четыре с половиной хороших года. Приобрел классный опыт. И подумал — а почему нет? Почему не принять это решение? Почему не посмотреть новую страну, лигу, узнать новых людей, культуру? Я открытый к этому человек, а жизнь в футболе не такая длинная. Надеюсь, что у меня здесь будет много положительных эмоций.

— На первой пресс-конференции в Атланте ты сказал, что в Италии и вообще в Европе получил все, чего хотел.

— Да.

— А чего ты хотел тогда и к чему стремишься сейчас?

— Хотел, во-первых, попробовать себя в Европе и эту мечту осуществил. А в процессе выступлений в Италии захотел выиграть трофей — это можно называть мечтой или как-то иначе, но задача такая появилась. И выиграл. Эти два пункта были моими целями, я их выполнил.

Теперь хочется постоянно играть в плей-офф, биться за чемпионство и другие титулы. И, конечно, что-то выигрывать. Потому что в конце концов футболист после карьеры, чтобы ее оценить, может только посмотреть, что он выиграл. Да, хочется и получать удовольствие от игры, но и обязательно побеждать.

— То, что в конце приличного сезона, когда тебя и лучшим игроком января в «Аталанте» называли, Джан Пьеро Гасперини не дал тебе ни минуты в финале Лиги Европы, повлияло на твое итоговое решение? Была ли на главного тренера обида из-за этого?

— Это вы, журналисты, любите такие вещи раздувать. Никакой обиды нет. Спустя какое-то время совместной работы я узнал этого человека, понял ход его мыслей. Поэтому меня ничего не удивляло, к такому повороту был готов. Просто принял его как данность. В итоге мы выиграли финал и трофей. И это — самое главное.

— Как ты с Гасперини и с игроками попрощался, поддерживаете ли связь?

— Попрощались очень хорошо. Процесс получения американской визы занял три-четыре недели, и «Аталанта» позволила мне это время тренироваться с командой. Сам Гасперини сказал: «Алекс, работай с нами столько, сколько тебе надо! Чувствуй себя спокойно, приходи и тренируйся, когда хочешь». Дал полную свободу. Так что мой бывший клуб я очень ценю и уважаю. Спасибо этим людям большое, у меня очень теплые эмоции и ощущения по отношению к ним. Хорошо пообщались и попрощались. Не скажу, что мы сейчас в контакте, но за клубом слежу, с игроками остались хорошие отношения.

— Здесь название очень похожее, всего на букву меньше — тоже как знак это восприняли?

— Да-да! Звучит смешно, но это правда. Всего на одну букву меньше, а кроме того, «Атланта» считается «паровозами», настоящий паровозный гудок на стадионе часто звучит. Первый мой клуб — «паровоз», «Локомотив». Все пазлы сошлись, чтобы я сюда приехал!

Лионель Месси. Фото Imagn Images

И Месси выходит на синтетику. Мне-то что жаловаться?

— Твой агент Вадим Шпинев говорил: «В Италии, в Европе мы такие условия вряд ли получим». Неужели предложение «Атланты» по финансам было лучше тех, что были из европейских клубов?

— Да, лучше. Тут все данные открыты, вы можете это посмотреть.

— Коллега из Атланты сказал, что официальные данные по твоей и всем остальным зарплатам ассоциация игроков МЛС опубликует в октябре.

— Ждите, ха-ха!

— Уточни: зарплата в «Атланте» у тебя даже больше, чем была в «Аталанте»?

— Больше.

— Откуда у тебя такой хороший английский? Все-таки ты играл в южноевропейской стране, а большинство итальянцев по-английски не говорят.

— Во-первых, не сказал бы, что мой английский — хороший. Разговорный, не более. А как выучил? Не помню, чтобы в школе уделял ему большое внимание. Больше слушал музыку, мне всегда нравился хип-хоп, американские исполнители. Через музыку язык и подтянул. В «Аталанте» с европейцами общался. Так что какая-то разговорная база у меня есть.

— Майка у тебя тем не менее с логотипом легендарной рок-группы Scorpions, а не рэп-музыкантов.

— Люблю винтажные футболки и винтажные группы. Scorpions мне тоже нравятся!

— На первой пресс-конференции ты сказал, что любишь рэп...

— Это я сказал, чтобы отшутиться, атмосферу расслабить!

— Но это, во-первых, правда, а во-вторых, просто идеально «зашло» и журналистам, и болельщикам. Люди этот факт о тебе сразу запомнили.

— Тут ведь штат такой, что много рэп-исполнителей — именно отсюда. Причем я их действительно слушаю. И очень хочу здесь сходить на концерты, увидеть этих рэперов вживую. Никогда не был на рэп-концертах. Это, конечно, классно, что я сюда попал!

— «Атланта» играет на синтетике, а тренируется на естественном покрытии. Это не создает неудобств?

— Отношусь к этому нормально, потому что здесь проходят и матчи НФЛ, а за искусственным полем ухаживать не надо. Единственное — при переходе с одного покрытия на другое работают чуть другие мышцы, нужно немного времени, чтобы им включиться и привыкнуть. А так и Месси выходит играть на искусственное поле. Поэтому мне-то что жаловаться? Все нормально!

— А если сравнивать с теми искусственными полями, на которые ты выходил в России — например, в Оренбурге?

— Играл там, но давно уже это было! Мне кажется, сейчас все искусственные поля — хорошего качества.

— Как тебя называют в команде?

— Алексис, Алекс, Мира...

— С Сабой Лобжанидзе не по-русски случайно общаетесь?

— Какие-то слова знает! Отдельные предложения может сказать. Но больше все-таки на английском.

— После тренировки за два дня до игры Саба сказал, что вы сдружились, все время вместе и он постоянно тебе во всем помогает.

— Да, он был первый, к кому я подошел. Пришел на командный завтрак, все там уже были, и я подсел к нему. Сразу начали разговаривать. И с Бартошом Слишем (полузащитник сборной Польши, так же, как и Лобжанидзе, участвовал в Евро-2024. — Прим. И.Р.) тоже хорошо общаемся. В целом американский менталитет таков, что все открытые, всегда спрашивают, как дела и чем помочь. В адаптации в команде не было никаких проблем, сразу, с первого дня, ко мне все хорошо отнеслись. Помогают по любым моментам! С Сабой и Бартошем отношения самые близкие.

Алексей Миранчук в «Аталанте». Фото Global Look Press

Если бы вернуться на четыре года назад, снова уехал бы — сто процентов! Но не призываю уезжать всех

— В чем главном ты за эти четыре года в Италии изменился как футболист и человек? И если бы у тебя была возможность заново принять решение — уехал бы из РПЛ? И куда — в «Аталанту», «Милан», другие клубы, которые на тебя тогда претендовали?

— Конечно, уехал бы! Неважно куда. Не поймите меня неправильно — не призываю сейчас всех наших игроков куда-то уезжать. Для молодых футболистов в России сейчас просто идеальное время, и я вижу, как они растут и развиваются. Если ты ставишь себе какую-то цель, если хочешь этого — поиграть в других чемпионатах, посмотреть на других людей, с какими-то звездами рядом потренироваться и на поле выходить, — то должен идти к этой цели. Если чувствуешь себя комфортно дома, что я тоже уважаю, — играй там, наслаждайся. Лично я снова уехал бы. Сто процентов!

— Как оценишь переход брата в «Сьон»?

— Очень рад за него. Он хотел попробовать себя, неважно в каком клубе, но в европейском чемпионате. Да, команда не на первых местах, но думаю, что все поправимо. Мой брат — это пример того, что, если человек хочет играть в Европе, то найдет себе какой-то вариант.

Тут важно понимать вот какую вещь. Мы в России привыкли, что если играем в больших клубах нашей страны и хотим ехать выступать за границу, то считаем себя самыми лучшими и ждем предложений от каких-то грандов. А на самом деле таких игроков, как мы, за рубежом очень много. Конкуренция — высочайшая. Соответственно, если стремиться уезжать, то не надо ждать «Ювентусов», «Миланов», английских топов.

— Про Антона недавно Владимир Кузьмичев, бывший директор академии «Локомотива», сказал, будто «Атланта» хотела приобрести и его, но ей якобы объяснили, что россиян напрямую из России сейчас привозить нельзя. Ты что-то об этом слышал?

— Слышал, как и вы, что такие разговоры были, но конкретных деталей не знаю. Добавить мне тут нечего.

— Можете, кстати, незаметно для всех поменяться. Ты в Швейцарии поиграешь, он — в Америке. И только единицы самых наблюдательных заметят подмену!

— Нет, я-то в Европе уже поиграл! Хочу теперь посмотреть что-то другое. А он в ней не играл. Так что каждый из нас получил то, что хотел!

— Закалила ли тебя Италия в плане характера, силовой борьбы? Кто-то в интервью цитировал Леонида Слуцкого: мол, он мог сказать Понтусу Вернблуму, чтобы Миранчука по ногам в начале игры «окучил», и это могло выбить тебя из колеи.

— Мне кажется, Вернблуму это даже говорить не надо было, он сам по себе такой игрок. Не думаю, что Леонид Викторович говорил ему такие слова. А закалился у меня в Италии в первую очередь менталитет.

— Это правда, что тяжелее тренировочного процесса Гасперини сложно что-либо придумать?

— На моей памяти самая тяжелая предсезонка в моей жизни была именно у него.

— Тяжелее, чем у Юрия Палыча?

— Тяжелее!

— С Семиным, знаю, вы общаетесь.

— Да, поддерживаем теплые отношения. Недавно он мне звонил. Всегда приятно поговорить! Мы с Антоном часто обсуждаем и вспоминаем, как было при Палыче. Просто какое-то идеальное время, и тот футбол я вспоминаю с улыбкой. Порой даже пересматриваю старые игры. Вижу, как терял мячи непонятные, мы из-за этого голы пропускали. Но Палыч все равно оставлял меня в игре, и в итоге это приносило результат. Спасибо ему за доверие!

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Батраков может стать лучше меня

— Планируешь ли приезжать из МЛС в сборную России? Все-таки лететь очень далеко, да и календарь лиги, насколько знаю, не предусматривает пауз на игры национальных команд.

— Почему нет? Наши европейцы играли на Евро, и вот сейчас все спокойно ездили на матчи Лиги наций. Поэтому не вижу никакой причины не ехать.

— В России нашумела тема, что «Атланта», выкладывая стартовый состав, в двух турах подряд напротив твоей фамилии, в отличие от остальных игроков стартового состава, не ставила российский флажок.

— Сегодня, по-моему, все наладили. Легко решилось, не было никаких проблем (перед матчем с «Интер Майами» клуб выложил состав вообще без флагов. — Прим. И.Р.).

— Ты играл на ЧМ-2018 и Евро-2020. Веришь, что в твоей жизни еще будут чемпионаты мира и Европы, и победный гол финнам на Евро не станет для тебя единственным на этом уровне?

— Когда об этом думаю, становится чуть грустно... Конечно же, верю. И хочется, чтобы это время побыстрее наступило, пришли новые эмоции. Но что мы тут можем сделать?..

— Следишь ли за «Локомотивом», наблюдаешь ли за его юным дарованием Алексеем Батраковым?

— Там и наблюдать не надо — о нем сейчас все у нас говорят! Сейчас игры, правда, смотреть не получается, но за командой, конечно, слежу. Молодцы, приятно смотреть и на голы, и на таблицу, где «Локомотив» идет наверху. Очень рад за него, всегда поддерживаю и переживаю!

— Может Батраков достичь в футболе твоего уровня?

— Да может стать лучше! Не надо сравнивать. У него своя жизнь, и я вижу, что он молодец, хорошо работает и наслаждается игрой. Сейчас у парня хорошее время — голы забивает, передачи отдает. Только зеленый семафор ему!