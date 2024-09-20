«Ротор» на своем поле уступил «Черноморцу» и продлил серию без побед до пяти матчей

«Ротор» в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги на своем поле уступил «Черноморцу» со счетом 1:2.

В составе хозяев отличился Андрей Семенов, у новороссийцев голы забили Виталий Стежко и Мераби Уридия.

«Ротор» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей и с 14 очками расположился на 10-м месте в турнирной таблице, «Черноморец» с 17 очками — на четвертой строчке.