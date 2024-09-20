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«Ротор» на своем поле уступил «Черноморцу» и продлил серию без побед до пяти матчей

Сергей Разин
корреспондент
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«Ротор» в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги на своем поле уступил «Черноморцу» со счетом 1:2.

В составе хозяев отличился Андрей Семенов, у новороссийцев голы забили Виталий Стежко и Мераби Уридия.

«Ротор» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей и с 14 очками расположился на 10-м месте в турнирной таблице, «Черноморец» с 17 очками — на четвертой строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 11-й тур
20 сент, 19:30. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
1:2
Черноморец Н

Первая лига
ФК Ротор
ФК Черноморец (Новороссийск)
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1
 Арсенал 10 6 4 0 10-4 22
2
 Торпедо 10 5 5 0 16-8 20
3
 Урал 10 5 3 2 15-8 18
4
 Чайка 11 4 5 2 15-10 17
5
 Черноморец 11 5 2 4 15-15 17
6
 Балтика 10 4 4 2 11-9 16
7
 Сочи 10 4 3 3 14-11 15
8
 Родина 10 3 5 2 10-9 14
9
 Ротор 11 3 5 3 9-8 14
10
 Сокол 10 3 5 2 7-7 14
11
 Нефтехимик 10 3 3 4 9-12 12
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13
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
14
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 Шинник 10 2 4 4 6-9 10
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 Алания 10 2 3 5 6-9 9
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 Уфа 11 2 3 6 10-15 9
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 Тюмень 10 1 2 7 6-15 5
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