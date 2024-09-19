«Урал» потерял Ишкова на полтора месяца
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, зачем в ФНЛ нужны «лимитчики».
— Илья Ишков получил травму в матче за молодежную сборную России. Надолго ли выбыл из строя?
— Хороший вопрос. Выбыл он на полтора месяца. Но дело не только в этом.
— А в чем еще?
— Вот мы подготовили человека для национальной команды, так? Не только Ишков сейчас уезжал в сборную, но, например, и Воронов, и другие наши ребята. Но я не понимаю, для чего в ФНЛ существует правило «лимитчика». Вот Илья сейчас получил травму в игре с Вьетнамом. А он является у нас «лимитчиком», которого нужно обязательно ставить в состав. А если бы он был у нас такой один?! И что нам тогда прикажете делать? А если бы еще и Воронов, не дай бог, выбыл из строя? Мы должны еще тогда одного молодого парня найти и поставить в старт?! Вот пусть мне объяснят, для чего в ФНЛ нужны «лимитчики».
— Нет ни одного аргумента «за»?
— Ну вот смотрите. В РПЛ нет правила «лимитчика». Так зачем нам искусственно кого-то ставить в состав, если в случае выхода в элитный дивизион мы на этого игрока рассчитывать не сможем? Это не касается Ишкова. Мы им довольны. Я в целом говорю о странном регламенте! Искусственные привилегии... Потеряли на полтора месяца молодого футболиста, а нам говорят: все равно ставьте «лимитчика»! Разве справедливо? Пусть «лимитчики» играют во второй лиге, а в ФНЛ-то зачем это нужно? Многие тренеры обеспокоены ситуацией. Мы уже писали письма в РФС.
— Ответа не получили?
— Пока нет. И вот для чего я должен отпускать пацана-«лимитчика» в сборную? Чтобы он получил травму и мне некем его было заменить? Так пусть лучше он у меня в Екатеринбурге сидит. Зачем мне терять футболиста основного состава, а потом еще и менять его на молодого? А где найти молодых, которые способны стабильно играть в ФНЛ, никто почему-то не объясняет...
— Роль «лимитчика» у вас выполняет Воронов?
— Да. У нас есть Воронов, мы справляемся. Но я против каких-то привилегий молодым. Если парень соответствует уровню — он играет. Если нет — сидит в запасе. Нужно во главу угла ставить спортивный принцип. К Ишкову нет никаких вопросов. Он и в РПЛ себя ярко проявил. Помните, какой красивый гол забил «Динамо»? Гол тура. Он там всем все доказал. И никто его не тянул в состав.
После 10-ти туров первой лиги «Урал» занимает третью строчку в турнирной таблице (18 очков). Лидирует «Арсенал» (22), на втором месте идет «Торпедо» (20).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|6
|4
|0
|10-4
|22
|
2
|Торпедо
|10
|5
|5
|0
|16-8
|20
|
3
|Урал
|10
|5
|3
|2
|15-8
|18
|
4
|Балтика
|10
|4
|4
|2
|11-9
|16
|
5
|Сочи
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
6
|Чайка
|10
|3
|5
|2
|14-10
|14
|
7
|Ротор
|10
|3
|5
|2
|8-6
|14
|
8
|Родина
|10
|3
|5
|2
|10-9
|14
|
9
|Сокол
|10
|3
|5
|2
|7-7
|14
|
10
|Черноморец
|10
|4
|2
|4
|13-14
|14
|
11
|Нефтехимик
|10
|3
|3
|4
|9-12
|12
|
12
|Енисей
|10
|4
|0
|6
|8-11
|12
|
13
|КАМАЗ
|10
|3
|2
|5
|8-7
|11
|
14
|СКА-Хаб.
|10
|3
|2
|5
|7-15
|11
|
15
|Шинник
|10
|2
|4
|4
|6-9
|10
|
16
|Алания
|10
|2
|3
|5
|6-9
|9
|
17
|Уфа
|10
|2
|3
|5
|10-14
|9
|
18
|Тюмень
|10
|1
|2
|7
|6-15
|5
|20.09
|16:00
|
Уфа – Чайка
|- : -
|20.09
|19:30
|
Ротор – Черноморец
|- : -
|21.09
|10:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|- : -
|21.09
|11:30
|
Тюмень – Родина
|- : -
|21.09
|15:00
|
Сокол – Сочи
|- : -
|21.09
|15:00
|
Шинник – Торпедо
|- : -
|21.09
|17:30
|
КАМАЗ – Урал
|- : -
|21.09
|18:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|21.09
|21:15
|
Балтика – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|9
|1
|2
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|8
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|6
|1
|0