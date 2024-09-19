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Сегодня, 13:00

«Урал» потерял Ишкова на полтора месяца

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» заявил, что не понимает, зачем в ФНЛ нужны «лимитчики».

— Илья Ишков получил травму в матче за молодежную сборную России. Надолго ли выбыл из строя?

— Хороший вопрос. Выбыл он на полтора месяца. Но дело не только в этом.

— А в чем еще?

— Вот мы подготовили человека для национальной команды, так? Не только Ишков сейчас уезжал в сборную, но, например, и Воронов, и другие наши ребята. Но я не понимаю, для чего в ФНЛ существует правило «лимитчика». Вот Илья сейчас получил травму в игре с Вьетнамом. А он является у нас «лимитчиком», которого нужно обязательно ставить в состав. А если бы он был у нас такой один?! И что нам тогда прикажете делать? А если бы еще и Воронов, не дай бог, выбыл из строя? Мы должны еще тогда одного молодого парня найти и поставить в старт?! Вот пусть мне объяснят, для чего в ФНЛ нужны «лимитчики».

— Нет ни одного аргумента «за»?

— Ну вот смотрите. В РПЛ нет правила «лимитчика». Так зачем нам искусственно кого-то ставить в состав, если в случае выхода в элитный дивизион мы на этого игрока рассчитывать не сможем? Это не касается Ишкова. Мы им довольны. Я в целом говорю о странном регламенте! Искусственные привилегии... Потеряли на полтора месяца молодого футболиста, а нам говорят: все равно ставьте «лимитчика»! Разве справедливо? Пусть «лимитчики» играют во второй лиге, а в ФНЛ-то зачем это нужно? Многие тренеры обеспокоены ситуацией. Мы уже писали письма в РФС.

— Ответа не получили?

— Пока нет. И вот для чего я должен отпускать пацана-«лимитчика» в сборную? Чтобы он получил травму и мне некем его было заменить? Так пусть лучше он у меня в Екатеринбурге сидит. Зачем мне терять футболиста основного состава, а потом еще и менять его на молодого? А где найти молодых, которые способны стабильно играть в ФНЛ, никто почему-то не объясняет...

— Роль «лимитчика» у вас выполняет Воронов?

— Да. У нас есть Воронов, мы справляемся. Но я против каких-то привилегий молодым. Если парень соответствует уровню — он играет. Если нет — сидит в запасе. Нужно во главу угла ставить спортивный принцип. К Ишкову нет никаких вопросов. Он и в РПЛ себя ярко проявил. Помните, какой красивый гол забил «Динамо»? Гол тура. Он там всем все доказал. И никто его не тянул в состав.

После 10-ти туров первой лиги «Урал» занимает третью строчку в турнирной таблице (18 очков). Лидирует «Арсенал» (22), на втором месте идет «Торпедо» (20).

Григорий Иванов. «Ишков в сборной получил травму. А нам говорят: ставьте «лимитчика». Зачем?!» Президент «Урала» — о ФНЛ, Каштанове и Дзюбе

Илья Ишков
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 6 4 0 10-4 22
2
 Торпедо 10 5 5 0 16-8 20
3
 Урал 10 5 3 2 15-8 18
4
 Балтика 10 4 4 2 11-9 16
5
 Сочи 10 4 3 3 14-11 15
6
 Чайка 10 3 5 2 14-10 14
7
 Ротор 10 3 5 2 8-6 14
8
 Родина 10 3 5 2 10-9 14
9
 Сокол 10 3 5 2 7-7 14
10
 Черноморец 10 4 2 4 13-14 14
11
 Нефтехимик 10 3 3 4 9-12 12
12
 Енисей 10 4 0 6 8-11 12
13
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
14
 СКА-Хаб. 10 3 2 5 7-15 11
15
 Шинник 10 2 4 4 6-9 10
16
 Алания 10 2 3 5 6-9 9
17
 Уфа 10 2 3 5 10-14 9
18
 Тюмень 10 1 2 7 6-15 5
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20.09 16:00
Уфа – Чайка
 - : -
20.09 19:30
Ротор – Черноморец
 - : -
21.09 10:00
Енисей – СКА-Хаб.
 - : -
21.09 11:30
Тюмень – Родина
 - : -
21.09 15:00
Сокол – Сочи
 - : -
21.09 15:00
Шинник – Торпедо
 - : -
21.09 17:30
КАМАЗ – Урал
 - : -
21.09 18:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
21.09 21:15
Балтика – Арсенал
 - : -
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Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 9 1 2
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 8 1 1
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 6 1 0
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