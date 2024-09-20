«Чайка» в меньшинстве одержала гостевую победу над «Уфой»

«Чайка» обыграла «Уфу» в гостевом матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол в этой встрече забил Никита Маляров.

На 45-й минуте первого тайма защитник «Чайки» Александр Нестеров получил прямую красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

«Чайка» набрала 17 очков и переместилась на четвертое место в таблице. «Уфа» занимает 17-ю строчку, имея в активе девять баллов.

В следующем матче первенства «Уфа» сыграет в гостях с тульским «Арсеналом», а «Чайка» примет «Балтику». Обе встречи пройдут 29 сентября.