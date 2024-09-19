Глава «Урала» Иванов: «Каштанов все время хотел куда-то убежать»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал, почему отпустил в аренду Алексея Каштанова.

— Алексей Каштанов ушел в аренду в «Факел». Не видели смысла сохранять его в команде?

— Алексей довольно поздно раскрылся, «выстрелил». В прошлом сезоне в РПЛ он забил несколько важных голов, выглядел прилично. Нет, я не хочу сказать, что после этого у него закружилась голова или что-то такое... Но он как-то по-другому стал относиться к себе.

— В смысле?

— Ну... Интересовался, что о его игре думают тренеры других команд. Ему все время хотелось куда-то убежать от нас, уйти. Он думал, что в другом клубе ему будет лучше. В итоге игра в «Урале» у него совершенно разладилась. Надо было принимать какое-то решение. Наверное, Алексею уже нужно было сменить обстановку. Дай бог, чтобы он в «Факеле» заиграл. Каштанов очень любит футбол, но так бывает: в какой-то момент игрок и команда друг другу не подходят. Притупились у него качества. Столько моментов ему ребята создавали, а он не забивал и не забивал... Желаю ему удачи в РПЛ. Пусть поможет «Факелу». Никогда не говори «никогда». У него с нами действует контракт, может, он еще вернется в «Урал».

Каштанов перешел в екатеринбургскую команду летом 2022 года. В 80 сыгранных матчах 28-летний футболист забил 16 голов.