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Сегодня, 12:30

Глава «Урала» Иванов: «Каштанов все время хотел куда-то убежать»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал, почему отпустил в аренду Алексея Каштанова.

— Алексей Каштанов ушел в аренду в «Факел». Не видели смысла сохранять его в команде?

— Алексей довольно поздно раскрылся, «выстрелил». В прошлом сезоне в РПЛ он забил несколько важных голов, выглядел прилично. Нет, я не хочу сказать, что после этого у него закружилась голова или что-то такое... Но он как-то по-другому стал относиться к себе.

— В смысле?

— Ну... Интересовался, что о его игре думают тренеры других команд. Ему все время хотелось куда-то убежать от нас, уйти. Он думал, что в другом клубе ему будет лучше. В итоге игра в «Урале» у него совершенно разладилась. Надо было принимать какое-то решение. Наверное, Алексею уже нужно было сменить обстановку. Дай бог, чтобы он в «Факеле» заиграл. Каштанов очень любит футбол, но так бывает: в какой-то момент игрок и команда друг другу не подходят. Притупились у него качества. Столько моментов ему ребята создавали, а он не забивал и не забивал... Желаю ему удачи в РПЛ. Пусть поможет «Факелу». Никогда не говори «никогда». У него с нами действует контракт, может, он еще вернется в «Урал».

Каштанов перешел в екатеринбургскую команду летом 2022 года. В 80 сыгранных матчах 28-летний футболист забил 16 голов.

Григорий Иванов. «Ишков в сборной получил травму. А нам говорят: ставьте «лимитчика». Зачем?!» Президент «Урала» — о ФНЛ, Каштанове и Дзюбе

ФК Урал
ФК Факел (Воронеж)
Алексей Каштанов
Григорий Иванов (руководитель)
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«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 6 4 0 10-4 22
2
 Торпедо 10 5 5 0 16-8 20
3
 Урал 10 5 3 2 15-8 18
4
 Балтика 10 4 4 2 11-9 16
5
 Сочи 10 4 3 3 14-11 15
6
 Чайка 10 3 5 2 14-10 14
7
 Ротор 10 3 5 2 8-6 14
8
 Родина 10 3 5 2 10-9 14
9
 Сокол 10 3 5 2 7-7 14
10
 Черноморец 10 4 2 4 13-14 14
11
 Нефтехимик 10 3 3 4 9-12 12
12
 Енисей 10 4 0 6 8-11 12
13
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
14
 СКА-Хаб. 10 3 2 5 7-15 11
15
 Шинник 10 2 4 4 6-9 10
16
 Алания 10 2 3 5 6-9 9
17
 Уфа 10 2 3 5 10-14 9
18
 Тюмень 10 1 2 7 6-15 5
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20.09 16:00
Уфа – Чайка
 - : -
20.09 19:30
Ротор – Черноморец
 - : -
21.09 10:00
Енисей – СКА-Хаб.
 - : -
21.09 11:30
Тюмень – Родина
 - : -
21.09 15:00
Сокол – Сочи
 - : -
21.09 15:00
Шинник – Торпедо
 - : -
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КАМАЗ – Урал
 - : -
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Нефтехимик – Алания
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Мартин Крамарич

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

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Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

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Владислав Руденко

Владислав Руденко

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Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

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Никита Капленко

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