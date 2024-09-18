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Свинов: «Если есть возможность, исполняю короткую передачу»

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Вратарь «Балтики» Илья Свинов рассказал о своем стиле игры в калининградской команде.

— В конце игры вы пошли на стандарт в чужую штрафную. Тенденция последних лет — возросшая требовательность к вратарям при игре ногами. Ощущаете это на себе?

— С Грищенко, прежним тренером «Балтики», пытались выходить, но плюс-минус то же, что есть на данный момент. Понятно, чуть меньше риска сейчас, но, если есть вариант, можно катить короткую, — приводит слова Свинова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Мелбет-Первой лиги Свинов провел 5 матчей за «Балтику», пропустил 6 мячей и 1 раз отстоял на ноль. Его контракт с калининградцами рассчитан до лета 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Илья Свинов
Футбол
Первая лига
ФК Балтика
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«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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