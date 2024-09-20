Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 07:55

Колосков: «Глушенкова никто и не приглашает в сборную России — он не член команды»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова об играх национальной команды.

25-летний игрок в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть против сборной Вьетнама.

«Глушенкова никто и не приглашает в сборную России — он не член команды. Понимаю, если бы его пригласили, а он бы остался тренироваться с Венделом и Клаудиньо, то это прямой отказ со всеми вытекающими последствиями. А так он просто рассуждает, и любой игрок в праве высказывать свое мнение.

Он не высказал позицию, что никогда не будет играть за сборную, а высказался по конкретному случаю, что не красит его. Ты, футболист, лицо публичное, и должен думать, прежде чем делать такие заявления! А сейчас все разрослось до снежного кома, что Глушенков — чуть ли не предатель, подвел себя и клуб. Чуть ли себя от сборной не отрезал на века вечные! Непродуманная фраза привела к черт пойми каким фантазиям. Человека в сборную не приглашали, а что он думает — ни Карпину, ни национальной команде неинтересно! У нас пятьсот футболистов могут высказаться на тему сборной, и что, главному тренеру на это реагировать? Карпин уже все сказал — Глушенков не отвечает критериям, которые есть у тренерского штаба сборной», — цитирует Sport24 Колоскова.

Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На его счету 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022-м и с Катаром в 2023-м. В августе футболист заявлял, что готов приезжать в сборную России в случае вызова в нее.

 
Максим Глушенков. Глушенков: «Боженька оберегает меня от ненужных поездок во Вьетнам»
Источник: Sport24
Футбол
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
Максим Глушенков
Читайте также
Американская пресса в восторге от гола Миранчука за «Атланту»
Глушенков заявил, что матчи сборной России с Вьетнамом его не мотивируют
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю пенсию
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Суд приговорил сбившего в Благовещенске девять человек водителя к 14 годам колонии
ABC сообщил о подготовке Израилем операции с подрывом пейджеров в течение 15 лет
Популярное видео
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Лилль»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — ПСВ: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости