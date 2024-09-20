Колосков: «Глушенкова никто и не приглашает в сборную России — он не член команды»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова об играх национальной команды.

25-летний игрок в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что ему интереснее тренироваться с легионерами «Зенита», чем играть против сборной Вьетнама.

«Глушенкова никто и не приглашает в сборную России — он не член команды. Понимаю, если бы его пригласили, а он бы остался тренироваться с Венделом и Клаудиньо, то это прямой отказ со всеми вытекающими последствиями. А так он просто рассуждает, и любой игрок в праве высказывать свое мнение.

Он не высказал позицию, что никогда не будет играть за сборную, а высказался по конкретному случаю, что не красит его. Ты, футболист, лицо публичное, и должен думать, прежде чем делать такие заявления! А сейчас все разрослось до снежного кома, что Глушенков — чуть ли не предатель, подвел себя и клуб. Чуть ли себя от сборной не отрезал на века вечные! Непродуманная фраза привела к черт пойми каким фантазиям. Человека в сборную не приглашали, а что он думает — ни Карпину, ни национальной команде неинтересно! У нас пятьсот футболистов могут высказаться на тему сборной, и что, главному тренеру на это реагировать? Карпин уже все сказал — Глушенков не отвечает критериям, которые есть у тренерского штаба сборной», — цитирует Sport24 Колоскова.

Глушенков дебютировал за сборную России в 2022 году. На его счету 2 матча за национальную команду — он сыграл в товарищеских встречах с Киргизией в 2022-м и с Катаром в 2023-м. В августе футболист заявлял, что готов приезжать в сборную России в случае вызова в нее.