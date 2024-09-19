«Урал» подписал контракт с Юсуповым. Полузащитник ушел из «Химок» пять дней назад

Полузащитник Артур Юсупов подписал контракт с «Уралом», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 35-летним россиянином не сообщаются. 14 сентября игрок покинул «Химки», не проведя ни одного матча.

Юсупов присоединился к «Химкам» 1 июля, но так и не провел ни одного матча. По информации «СЭ», игрок покинул клуб из-за конфликта с главным тренером команды Франком Артигой.