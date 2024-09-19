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«Урал» подписал контракт с Юсуповым. Полузащитник ушел из «Химок» пять дней назад

Сергей Разин
корреспондент
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Артур Юсупов и Григорий Иванов.
Фото ФК «Урал»

Полузащитник Артур Юсупов подписал контракт с «Уралом», сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 35-летним россиянином не сообщаются. 14 сентября игрок покинул «Химки», не проведя ни одного матча.

Юсупов присоединился к «Химкам» 1 июля, но так и не провел ни одного матча. По информации «СЭ», игрок покинул клуб из-за конфликта с главным тренером команды Франком Артигой.

Артур Юсупов
ФК Урал
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«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
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«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 6 4 0 10-4 22
2
 Торпедо 10 5 5 0 16-8 20
3
 Урал 10 5 3 2 15-8 18
4
 Балтика 10 4 4 2 11-9 16
5
 Сочи 10 4 3 3 14-11 15
6
 Чайка 10 3 5 2 14-10 14
7
 Ротор 10 3 5 2 8-6 14
8
 Родина 10 3 5 2 10-9 14
9
 Сокол 10 3 5 2 7-7 14
10
 Черноморец 10 4 2 4 13-14 14
11
 Нефтехимик 10 3 3 4 9-12 12
12
 Енисей 10 4 0 6 8-11 12
13
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
14
 СКА-Хаб. 10 3 2 5 7-15 11
15
 Шинник 10 2 4 4 6-9 10
16
 Алания 10 2 3 5 6-9 9
17
 Уфа 10 2 3 5 10-14 9
18
 Тюмень 10 1 2 7 6-15 5
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20.09 16:00
Уфа – Чайка
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Ротор – Черноморец
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Сокол – Сочи
 - : -
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Давид Шавлохов

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