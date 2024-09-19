Юсупов подписал контракт с «Уралом» до конца сезона

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Президент «Урала» Григорий Иванов в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о сроке контракта полузащитника Артура Юсупова.

«Контракт с Юсуповым до конца сезона», — сказал Иванов «СЭ».

14 сентября игрок покинул «Химки», не проведя ни одного матча. По информации «СЭ», игрок покинул клуб из-за конфликта с главным тренером команды Франком Артигой.