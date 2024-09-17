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Сегодня, 18:20

FONBET и «Черноморец» выпустили игру про маскота новороссийского клуба

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FONBET и «Черноморец» создали игру по мотивам интересной традиции новороссийского клуба. Перед каждым домашним матчем маскот «Черноморца», акула Катран, садится в голубой кабриолет и объезжает город, приглашая болельщиков на стадион.

При поддержке титульного спонсора клуба, букмекерской компании FONBET, была выпущена диджитал-игра, главным героем которой стал талисман Катран. Игроку необходимо собрать всех болельщиков, разбросанных в разных частях города. Хорошо прорисованные локации отсылают к реальным местам Новороссийска: жители города смогут узнать Форумную площадь, легендарный крейсер «Михаил Кутузов» и яхту с красным парусом FONBET.

Нападающий &laquo;Сочи&raquo; Мартин Крамарич (с&nbsp;мячом) в&nbsp;матче против &laquo;Ротора&raquo;. «Арсенал» победил «Урал», шедевр Лисаковича не помог «Балтике», Морено не одолел Бояринцева. 10-й тур ФНЛ


Каждый уровень будет иллюстрировать городские события и праздники. Например, День Черноморского флота или День города. Также не забыли про день матча FONBET Кубка России — на улицах города будет полно болельщиков, а кабриолет окрасится в красный цвет. Заключительный уровень игры — исторический, пользователи окунутся в дореволюционную эпоху и помогут Катрану привести болельщиков на самый первый матч «Черноморца».

Прошедших игру болельщиков ждут приятные бонусы — они получат возможность выиграть лимитированную коллекцию мерча и примут участие в розыгрыше 3 000 000 рублей фрибетами. Игра будет доступна до 16 ноября на сайте FONBET.
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«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
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Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 6 4 0 10-4 22
2
 Торпедо 10 5 5 0 16-8 20
3
 Урал 10 5 3 2 15-8 18
4
 Балтика 10 4 4 2 11-9 16
5
 Сочи 10 4 3 3 14-11 15
6
 Чайка 10 3 5 2 14-10 14
7
 Ротор 10 3 5 2 8-6 14
8
 Родина 10 3 5 2 10-9 14
9
 Сокол 10 3 5 2 7-7 14
10
 Черноморец 10 4 2 4 13-14 14
11
 Нефтехимик 10 3 3 4 9-12 12
12
 Енисей 10 4 0 6 8-11 12
13
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
14
 СКА-Хаб. 10 3 2 5 7-15 11
15
 Шинник 10 2 4 4 6-9 10
16
 Алания 10 2 3 5 6-9 9
17
 Уфа 10 2 3 5 10-14 9
18
 Тюмень 10 1 2 7 6-15 5
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20.09 16:00
Уфа – Чайка
 - : -
20.09 19:30
Ротор – Черноморец
 - : -
21.09 00:00
Сокол – Сочи
 - : -
21.09 10:00
Енисей – СКА-Хаб.
 - : -
21.09 11:30
Тюмень – Родина
 - : -
21.09 15:00
Шинник – Торпедо
 - : -
21.09 17:30
КАМАЗ – Урал
 - : -
21.09 18:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
21.09 21:15
Балтика – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 9 1 2
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 8 1 1
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 6 1 0
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