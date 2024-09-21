«Уфа» — «Чайка»: видеообзор матча Первой лиги

«Чайка» на выезде выиграла у «Уфы» в матче 11-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

Единственный гол в этой игре забил Никита Маляров на 6-й минуте. Весь второй тайм гости играли в меньшинстве, так как на 45-й минуте Александр Нестеров получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале лиги.

«Чайка» набрала 17 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. «Уфа» занимает 17-ю строчку, имея в активе 9 баллов.