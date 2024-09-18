Олег Кононов: «Я не бежал из «Сатурна», Широков сам хотел, чтобы я ушел»
Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов ответил на вопрос об уходе из подмосковного «Сатурна».
— Ранее вы работали в «Сатурне», и я так и не понял, почему вы ушли. Роман Широков очень жестко отозвался о вашем уходе — что вы сбежали. Что это было?
— Он сам захотел. Я никуда не бежал. Он сам хотел, чтобы я ушел. Я понял это и решил освободить ему место для другого тренера, — приводит слова Кононова «РБ Спорт».
Кононов возглавил «Сатурн» в июле прошлого года и покинул команду спустя два месяца после назначения, написав заявление об уходе по собственному желанию.
Источник: «РБ Спорт»
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|20.09
|16:00
|
Уфа – Чайка
|- : -
|20.09
|19:30
|
Ротор – Черноморец
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|21.09
|10:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|- : -
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|11:30
|
Тюмень – Родина
|- : -
|21.09
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|21.09
|15:00
|
Шинник – Торпедо
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|
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