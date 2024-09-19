Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:45

Президент «Урала» Иванов — о Бикфалви: «Еще тур-два, и он выйдет на свой уровень»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» оценил игру ветерана команды Эрика Бикфалви.

— Эрик Бикфалви не перестает вас удивлять? Пропустил начало сезона, вернулся в строй и во втором своем матче забил породистый гол в Нижнекамске.

— Бикфалви непросто. Он второй год подряд пропускает предсезонную подготовку. В прошлый раз приехал на сборы с травмой, сейчас ему тоже не удалось потренироваться с командой летом, перед стартом чемпионата. Так что ему еще нужно набрать кондиции. При этом Эрик есть Эрик. Он всегда готов помочь «Уралу». Ничего страшного в том, что он не вышел в старте против «Арсенала». Так и было задумано. Появился на поле во втором тайме, чуть не сравнял счет. Как вы заметили, забил породистый гол «Нефтехимику», отдал голевую передачу Секуличу в игре с «Ротором». Так что все нормально. Эрик держит марку, на него все надеются. Еще тур-два, и он выйдет на свой уровень. Я же вижу, с какой страстью Эрик тренируется! — сказал «СЭ» Иванов.

Бикфалви в нынешнем сезоне первой лиги провел 5 матче и забил 1 гол. После 10-ти туров первой лиги «Урал» занимает третью строчку в турнирной таблице (18 очков). Лидирует «Арсенал» (22), на втором месте идет «Торпедо» (20).

Григорий Иванов. «Ишков в сборной получил травму. А нам говорят: ставьте «лимитчика». Зачем?!» Президент «Урала» — о ФНЛ, Каштанове и Дзюбе

Эрик Бикфалви
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
Читайте также
Загитова просит 75 миллионов рублей на свое шоу из госбюджета
Гол Миранчука помог «Атланте Юнайтед» сыграть вничью с «Интер Майами»
После стрельбы в Тутаеве задержали больше 20 человек и изъяли семь единиц оружия
Наркотики? Допинг? Налоги? ДТП? Украинского боксера Александра Усика арестовали в польском аэропорту. Что происходит
Опубликованы фото с места крушения вертолета Robinson в Амурской области
Экс-глава МИД Австрии рассказала о переезде в новый дом в Рязанской области
Популярное видео
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 6 4 0 10-4 22
2
 Торпедо 10 5 5 0 16-8 20
3
 Урал 10 5 3 2 15-8 18
4
 Балтика 10 4 4 2 11-9 16
5
 Сочи 10 4 3 3 14-11 15
6
 Чайка 10 3 5 2 14-10 14
7
 Ротор 10 3 5 2 8-6 14
8
 Родина 10 3 5 2 10-9 14
9
 Сокол 10 3 5 2 7-7 14
10
 Черноморец 10 4 2 4 13-14 14
11
 Нефтехимик 10 3 3 4 9-12 12
12
 Енисей 10 4 0 6 8-11 12
13
 КАМАЗ 10 3 2 5 8-7 11
14
 СКА-Хаб. 10 3 2 5 7-15 11
15
 Шинник 10 2 4 4 6-9 10
16
 Алания 10 2 3 5 6-9 9
17
 Уфа 10 2 3 5 10-14 9
18
 Тюмень 10 1 2 7 6-15 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
20.09 16:00
Уфа – Чайка
 - : -
20.09 19:30
Ротор – Черноморец
 - : -
21.09 10:00
Енисей – СКА-Хаб.
 - : -
21.09 11:30
Тюмень – Родина
 - : -
21.09 15:00
Сокол – Сочи
 - : -
21.09 15:00
Шинник – Торпедо
 - : -
21.09 17:30
КАМАЗ – Урал
 - : -
21.09 18:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
21.09 21:15
Балтика – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 5
Мартин Крамарич

Мартин Крамарич

Сочи

 4
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Сочи

 3
П
Андрей Егорычев

Андрей Егорычев

Урал

 4
Сауль Гуарирапа

Сауль Гуарирапа

Сочи

 3
Владислав Руденко

Владислав Руденко

Чайка

 3
И К Ж
Давид Шавлохов

Давид Шавлохов

Тюмень

 9 1 2
Михаил Мальцев

Михаил Мальцев

Ротор

 8 1 1
Никита Капленко

Никита Капленко

Сокол

 6 1 0
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости