Президент «Урала» Иванов — о Бикфалви: «Еще тур-два, и он выйдет на свой уровень»
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» оценил игру ветерана команды Эрика Бикфалви.
— Эрик Бикфалви не перестает вас удивлять? Пропустил начало сезона, вернулся в строй и во втором своем матче забил породистый гол в Нижнекамске.
— Бикфалви непросто. Он второй год подряд пропускает предсезонную подготовку. В прошлый раз приехал на сборы с травмой, сейчас ему тоже не удалось потренироваться с командой летом, перед стартом чемпионата. Так что ему еще нужно набрать кондиции. При этом Эрик есть Эрик. Он всегда готов помочь «Уралу». Ничего страшного в том, что он не вышел в старте против «Арсенала». Так и было задумано. Появился на поле во втором тайме, чуть не сравнял счет. Как вы заметили, забил породистый гол «Нефтехимику», отдал голевую передачу Секуличу в игре с «Ротором». Так что все нормально. Эрик держит марку, на него все надеются. Еще тур-два, и он выйдет на свой уровень. Я же вижу, с какой страстью Эрик тренируется! — сказал «СЭ» Иванов.
Бикфалви в нынешнем сезоне первой лиги провел 5 матче и забил 1 гол. После 10-ти туров первой лиги «Урал» занимает третью строчку в турнирной таблице (18 очков). Лидирует «Арсенал» (22), на втором месте идет «Торпедо» (20).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|10
|6
|4
|0
|10-4
|22
|
2
|Торпедо
|10
|5
|5
|0
|16-8
|20
|
3
|Урал
|10
|5
|3
|2
|15-8
|18
|
4
|Балтика
|10
|4
|4
|2
|11-9
|16
|
5
|Сочи
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
6
|Чайка
|10
|3
|5
|2
|14-10
|14
|
7
|Ротор
|10
|3
|5
|2
|8-6
|14
|
8
|Родина
|10
|3
|5
|2
|10-9
|14
|
9
|Сокол
|10
|3
|5
|2
|7-7
|14
|
10
|Черноморец
|10
|4
|2
|4
|13-14
|14
|
11
|Нефтехимик
|10
|3
|3
|4
|9-12
|12
|
12
|Енисей
|10
|4
|0
|6
|8-11
|12
|
13
|КАМАЗ
|10
|3
|2
|5
|8-7
|11
|
14
|СКА-Хаб.
|10
|3
|2
|5
|7-15
|11
|
15
|Шинник
|10
|2
|4
|4
|6-9
|10
|
16
|Алания
|10
|2
|3
|5
|6-9
|9
|
17
|Уфа
|10
|2
|3
|5
|10-14
|9
|
18
|Тюмень
|10
|1
|2
|7
|6-15
|5
|20.09
|16:00
|
Уфа – Чайка
|- : -
|20.09
|19:30
|
Ротор – Черноморец
|- : -
|21.09
|10:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|- : -
|21.09
|11:30
|
Тюмень – Родина
|- : -
|21.09
|15:00
|
Сокол – Сочи
|- : -
|21.09
|15:00
|
Шинник – Торпедо
|- : -
|21.09
|17:30
|
КАМАЗ – Урал
|- : -
|21.09
|18:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|21.09
|21:15
|
Балтика – Арсенал
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|5
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|4
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|3
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|9
|1
|2
|
|
Михаил Мальцев
Ротор
|8
|1
|1
|
|
Никита Капленко
Сокол
|6
|1
|0