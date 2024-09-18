Кононов ответил на вопрос о возможности проведения домашних матчей «Торпедо» в Подольске

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов ответил на вопрос о возможности проведения домашних матчей «Торпедо» в Подольске.

— Правда ли, что через некоторое время команда будет проводить домашние матчи в Подольске?

— Еще нет решения, — передает слова Кононова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне «автозаводцы» проводят домашние матчи на «Арене Химки».

После десяти туров «Торпедо» занимает второе место в таблице Мелбет-Первой лиги с 20 очками.