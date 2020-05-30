Полузащитник Мухаммад Султонов назван лучшим игроком «Ротора» в сезоне-2019/20 по версии болельщиков, сообщает пресс-служба волгоградцев.

27-летний воспитанник «Локомотива» стал лучшим бомбардиром команды, отметившись 9 голами в 26 играх Олимп-ФНЛ.

Вторым в голосовании стал хавбек Игорь Горбунов, замкнул тройку вратарь Юрий Нестеренко.

«Ротор» по итогам сезона занял первое место и вернулся в премьер-лигу 16 лет спустя. Розыгрыш первенства был остановлен после 27 туров из-за пандемии коронавируса.