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Султонов — лучший игрок «Ротора» в сезоне-2019/20

16:15
Три лучших игрока &quot;Ротора&quot; в сезоне-2019/20. Фото Twitter
Три лучших игрока &quot;Ротора&quot; в сезоне-2019/20. Фото Twitter
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Полузащитник Мухаммад Султонов назван лучшим игроком «Ротора» в сезоне-2019/20 по версии болельщиков, сообщает пресс-служба волгоградцев.

27-летний воспитанник «Локомотива» стал лучшим бомбардиром команды, отметившись 9 голами в 26 играх Олимп-ФНЛ.

Вторым в голосовании стал хавбек Игорь Горбунов, замкнул тройку вратарь Юрий Нестеренко.

«Ротор» по итогам сезона занял первое место и вернулся в премьер-лигу 16 лет спустя. Розыгрыш первенства был остановлен после 27 туров из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/RotorOfficial/status/1266686446339002369

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