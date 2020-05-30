Султонов — лучший игрок «Ротора» в сезоне-2019/20
16:15
Полузащитник Мухаммад Султонов назван лучшим игроком «Ротора» в сезоне-2019/20 по версии болельщиков, сообщает пресс-служба волгоградцев.
27-летний воспитанник «Локомотива» стал лучшим бомбардиром команды, отметившись 9 голами в 26 играх Олимп-ФНЛ.
Вторым в голосовании стал хавбек Игорь Горбунов, замкнул тройку вратарь Юрий Нестеренко.
«Ротор» по итогам сезона занял первое место и вернулся в премьер-лигу 16 лет спустя. Розыгрыш первенства был остановлен после 27 туров из-за пандемии коронавируса.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/RotorOfficial/status/1266686446339002369
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