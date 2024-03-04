Судья назначил «левый» пенальти в ворота «Химок»

На 57-й минуте матча 21-го тура первой лиги «Химки» — «Тюмень» судья Иван Абросимов допустил ошибку в ключевом эпизоде, назначив пенальти в ворота подмосковной команды. Рефери решил, что защитник Олег Исаенко в своей штрафной площади нарушил правила в борьбе с Ильей Пороховым.

Эпизод, где Олег Исаенко в своей штрафной площади нарушил правила в борьбе с Ильей Пороховым. Фото Скриншот из трансляции

Но на повторах ясно видно, что нападающий сделал движение левой ногой в сторону от мяча и в направлении соперника, а тот, пытаясь сыграть в мяч, на эту ногу наткнулся. Никаких оснований для наказания Исаенко 11-метровым ударом не возникло.