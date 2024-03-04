«Химки» сыграют с «Тюменью» в матче 21-го тура Мелбет-Первой лиги 4 марта, в понедельник. Игра пройдет на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Химки» — «Тюмень» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 16.55 мск. Также следить за игрой можно на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

По итогам 21 тура ФНЛ подмосковная команда набрала 36 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. Тюменский клуб с 35 баллами располагается на 4-й строчке первой лиги.

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