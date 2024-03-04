Футбол
Мелбет-Первая Лига
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

4 марта, 18:51

«Химки» разгромили «Тюмень» и возглавили первую лигу

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Химки» обыграли «Тюмень» — 3:0.
Фото ФК «Химки»

«Химки» дома разгромили «Тюмень» в матче 21-го тура первой лиги — 3:0.

У хозяев голы забивали Хетаг Хосонов, Аршак Корян и Равиль Нетфуллин. У гостей на 58-й минуте Илья Порохов не реализовал пенальти.

«Химки» не проигрывают в 11-м матче первой лиги подряд — 7 побед и 4 ничьих. Подмосковный клуб набрал 39 очков и поднялся на первое место чемпионата.

«Тюмень» проиграла третий матч подряд. Клуб с 35 очками — на 4-й строчке.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 21-й тур
04 мар, 17:00. Арена Химки (Химки)
Химки
3:0
Тюмень
Первая лига
ФК Тюмень
ФК Химки
13
17
Читайте также
Евгений Мележиков: «Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»
Биография Александра Шевченко: детство и карьера теннисиста, сменившего Россию на Казахстан
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Судья назначил «левый» пенальти в ворота «Химок»

«Химки» — «Тюмень»: видеообзор матча 21-го тура первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 21 11 6 4 33-20 39
2
 Арсенал 21 10 8 3 28-15 38
3
 Динамо Мх 21 11 4 6 21-11 37
4
 Акрон 21 10 5 6 27-17 35
5
 Тюмень 21 10 5 6 28-20 35
6
 Алания 21 8 8 5 24-25 32
7
 Родина 21 8 7 6 32-20 31
8
 Нефтехимик 22 8 6 8 20-20 30
9
 Енисей 21 8 3 10 31-29 27
10
 Торпедо 21 7 6 8 19-21 27
11
 Шинник 21 7 6 8 27-33 27
12
 КАМАЗ 22 6 8 8 19-22 26
13
 СКА-Хаб. 21 6 7 8 20-23 25
14
 Ленинградец 21 6 6 9 16-22 24
15
 Сокол 21 6 5 10 19-35 23
16
 Кубань 21 5 5 11 17-28 20
17
 Волгарь 21 4 8 9 18-27 20
18
 Черноморец 21 3 9 9 17-28 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
8.03 16:15
Нефтехимик – КАМАЗ
 2 : 0
9.03 10:00
Енисей – Акрон
 - : -
9.03 14:00
Шинник – Родина
 - : -
9.03 14:00
Волгарь – Химки
 - : -
10.03 15:00
Кубань – Арсенал
 - : -
10.03 15:00
Черноморец – СКА-Хаб.
 - : -
10.03 16:00
Динамо Мх – Ленинградец
 - : -
10.03 17:00
Алания – Сокол
 - : -
11.03 19:30
Торпедо – Тюмень
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 12
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 10
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 16 1 4
Денис Самойлов

Денис Самойлов

Тюмень

 19 1 3
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 14 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости