«Химки» разгромили «Тюмень» и возглавили первую лигу

«Химки» дома разгромили «Тюмень» в матче 21-го тура первой лиги — 3:0.

У хозяев голы забивали Хетаг Хосонов, Аршак Корян и Равиль Нетфуллин. У гостей на 58-й минуте Илья Порохов не реализовал пенальти.

«Химки» не проигрывают в 11-м матче первой лиги подряд — 7 побед и 4 ничьих. Подмосковный клуб набрал 39 очков и поднялся на первое место чемпионата.

«Тюмень» проиграла третий матч подряд. Клуб с 35 очками — на 4-й строчке.