«Химки» разгромили «Тюмень» и возглавили первую лигу
«Химки» дома разгромили «Тюмень» в матче 21-го тура первой лиги — 3:0.
У хозяев голы забивали Хетаг Хосонов, Аршак Корян и Равиль Нетфуллин. У гостей на 58-й минуте Илья Порохов не реализовал пенальти.
«Химки» не проигрывают в 11-м матче первой лиги подряд — 7 побед и 4 ничьих. Подмосковный клуб набрал 39 очков и поднялся на первое место чемпионата.
«Тюмень» проиграла третий матч подряд. Клуб с 35 очками — на 4-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Химки
|21
|11
|6
|4
|33-20
|39
|
2
|Арсенал
|21
|10
|8
|3
|28-15
|38
|
3
|Динамо Мх
|21
|11
|4
|6
|21-11
|37
|
4
|Акрон
|21
|10
|5
|6
|27-17
|35
|
5
|Тюмень
|21
|10
|5
|6
|28-20
|35
|
6
|Алания
|21
|8
|8
|5
|24-25
|32
|
7
|Родина
|21
|8
|7
|6
|32-20
|31
|
8
|Нефтехимик
|22
|8
|6
|8
|20-20
|30
|
9
|Енисей
|21
|8
|3
|10
|31-29
|27
|
10
|Торпедо
|21
|7
|6
|8
|19-21
|27
|
11
|Шинник
|21
|7
|6
|8
|27-33
|27
|
12
|КАМАЗ
|22
|6
|8
|8
|19-22
|26
|
13
|СКА-Хаб.
|21
|6
|7
|8
|20-23
|25
|
14
|Ленинградец
|21
|6
|6
|9
|16-22
|24
|
15
|Сокол
|21
|6
|5
|10
|19-35
|23
|
16
|Кубань
|21
|5
|5
|11
|17-28
|20
|
17
|Волгарь
|21
|4
|8
|9
|18-27
|20
|
18
|Черноморец
|21
|3
|9
|9
|17-28
|18
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.03
|16:15
|
Нефтехимик – КАМАЗ
|2 : 0
|9.03
|10:00
|
Енисей – Акрон
|- : -
|9.03
|14:00
|
Шинник – Родина
|- : -
|9.03
|14:00
|
Волгарь – Химки
|- : -
|10.03
|15:00
|
Кубань – Арсенал
|- : -
|10.03
|15:00
|
Черноморец – СКА-Хаб.
|- : -
|10.03
|16:00
|
Динамо Мх – Ленинградец
|- : -
|10.03
|17:00
|
Алания – Сокол
|- : -
|11.03
|19:30
|
Торпедо – Тюмень
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|13
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|12
|
|
Ислам Машуков
Алания
|10
|П
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|
|
Никита Глушков
Енисей
|5
|
|
Егор Иванов
Енисей
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Заур Тарба
Алания
|16
|1
|4
|
|
Денис Самойлов
Тюмень
|19
|1
|3
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|14
|1
|2
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