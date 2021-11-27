На 45+1-й минуте матча 25-го тура первенства России (Олимп-ФНЛ) «Спартак-2» — «Текстильщик» полузащитник гостей Илья Мосейчук сравнял счет и тут же был удален с поля. За что судья Артем Чистяков применил такое серьезное наказание к игроку?

При праздновании гола Мосейчук задрал майку и натянул ее на голову. Арбитр внимательно следил за его действиями и вынес ему предупреждение. Оно стало для игрока «Текстильщика» вторым — за ним последовало удаление.

Чистяков поступил так, как предписывают правила. В них написано, что при праздновании гола желтая карточка показывается, если игрок «снимает футболку или накрывает ей голову».