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«Спартак-2» — «Текстильщик»: автор гола в спартаковские ворота удален с поля. Правильно ли поступил судья?

15:43
При праздновании гола Мосейчук задрал майку и натянул ее на голову. При праздновании гола Мосейчук задрал майку и натянул ее на голову. При праздновании гола Мосейчук задрал майку и натянул ее на голову.
При праздновании гола Мосейчук задрал майку и натянул ее на голову.
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На 45+1-й минуте матча 25-го тура первенства России (Олимп-ФНЛ) «Спартак-2» — «Текстильщик» полузащитник гостей Илья Мосейчук сравнял счет и тут же был удален с поля. За что судья Артем Чистяков применил такое серьезное наказание к игроку?

При праздновании гола Мосейчук задрал майку и натянул ее на голову. Арбитр внимательно следил за его действиями и вынес ему предупреждение. Оно стало для игрока «Текстильщика» вторым — за ним последовало удаление.

Чистяков поступил так, как предписывают правила. В них написано, что при праздновании гола желтая карточка показывается, если игрок «снимает футболку или накрывает ей голову».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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Александр Бобров все материалы автора
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