Директор «Енисея» о победе над СКА: «С нами некрасиво обошлись в Хабаровске, но футбольный бог на нашей стороне»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над СКА-Хабаровск (3:1) в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ. По его словам, команда показала неплохую игру и может хорошо себя чувствовать в отпуске.

«Важная победа, рад за ребят. Приятное окончание первой части сезона — это даст возможность хорошо себя чувствовать в отпуске. Очень важно было сегодня победить СКА, потому что наши ребята этого заслужили.

С нами некрасиво обошлись в Хабаровске. Сегодня футбольный бог был на нашей стороне, у нашей команды получалось играть в футбол. Поздравляю болельщиков!" - сказал Ивахов.

Напомним, что в матче седьмого тура «СКА-Хабаровск» — «Енисей» (4:3) главный арбитр встречи Ян Бобровский допустил две серьезные ошибки, назначив 11-метровый удар в пользу гостей, а затем удалив их игрока Анзора Санаю. На 66-й минуте арбитр удалил еще одного игрока «Енисея» — Александра Надольского.

«СКА-Хабаровск» занимает четвертое место в таблице. «Енисей» — девятый.