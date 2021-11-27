Директор «Енисея» о победе над СКА: «С нами некрасиво обошлись в Хабаровске, но футбольный бог на нашей стороне»
Директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над СКА-Хабаровск (3:1) в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ. По его словам, команда показала неплохую игру и может хорошо себя чувствовать в отпуске.
«Важная победа, рад за ребят. Приятное окончание первой части сезона — это даст возможность хорошо себя чувствовать в отпуске. Очень важно было сегодня победить СКА, потому что наши ребята этого заслужили.
С нами некрасиво обошлись в Хабаровске. Сегодня футбольный бог был на нашей стороне, у нашей команды получалось играть в футбол. Поздравляю болельщиков!" - сказал Ивахов.
Напомним, что в матче седьмого тура «СКА-Хабаровск» — «Енисей» (4:3) главный арбитр встречи Ян Бобровский допустил две серьезные ошибки, назначив 11-метровый удар в пользу гостей, а затем удалив их игрока Анзора Санаю. На 66-й минуте арбитр удалил еще одного игрока «Енисея» — Александра Надольского.
«СКА-Хабаровск» занимает четвертое место в таблице. «Енисей» — девятый.
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