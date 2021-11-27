Футбол
ФНЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ФНЛ

Директор «Енисея» о победе над СКА: «С нами некрасиво обошлись в Хабаровске, но футбольный бог на нашей стороне»

15:05
Теги:

Директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над СКА-Хабаровск (3:1) в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ. По его словам, команда показала неплохую игру и может хорошо себя чувствовать в отпуске.

«Важная победа, рад за ребят. Приятное окончание первой части сезона — это даст возможность хорошо себя чувствовать в отпуске. Очень важно было сегодня победить СКА, потому что наши ребята этого заслужили.

С нами некрасиво обошлись в Хабаровске. Сегодня футбольный бог был на нашей стороне, у нашей команды получалось играть в футбол. Поздравляю болельщиков!" - сказал Ивахов.

Напомним, что в матче седьмого тура «СКА-Хабаровск» — «Енисей» (4:3) главный арбитр встречи Ян Бобровский допустил две серьезные ошибки, назначив 11-метровый удар в пользу гостей, а затем удалив их игрока Анзора Санаю. На 66-й минуте арбитр удалил еще одного игрока «Енисея» — Александра Надольского.

«СКА-Хабаровск» занимает четвертое место в таблице. «Енисей» — девятый.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

2.02

ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Севастиан Терлецкий все материалы автора
Читайте также
Фантастический хет-трик Овечкина! Главные исторические цифры после нового снайперского подвига Александра Великого
Стало известно о состоянии госпитализированного Александра Градского
0