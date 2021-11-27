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«Оренбург» в гостях разгромил «Акрон»

16:08
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Лидер чемпионата Олимп ФНЛ «Оренбург» в матче 25-го тура на выезде обыграл тольяттинский «Акрон». Гости взяли верх со счетом 3:0.

В другом матче ближайший преследователь оренбуржцев «Факел» в гостях одержал победу над «Ротором» (2:1).

Россия. ФНЛ. 25-й тур
27 нояб, 14:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
0:3
Оренбург
Голы
Сычевой, 8 (0:1), Фамейе, 58 (0:2), Прудников, 86 (0:3)
Акрон
Волков Сагуткин Рогач (Марухин, 72 ) Палиенко Килин Чудин (Зуев, 46 ) Экра Босов (Потапов, 72 ) Савичев Базелюк (Азаров, 60 ) Делькин (Гираев, 60 )
Оренбург
Гошев Малых Гойкович Ойеволе Аюпов Эктов Бреев (Болотов, 89) Титков (Капленко, 84) Фамейе (Прудников, 84) Сычевой (Шаболин, 70) Диалло (Ковалев, 46)
Предупреждения
Экра 65  -  Аюпов 32, Фамейе 37, Бреев 45
Удаления
Экра 69 (вторая ж.к)
Судьи
Сафьян (Москва)

Россия. ФНЛ. 25-й тур
27 нояб, 14:00. Спартак (4-е поле) (Москва)
Спартак-2
2:1
Текстильщик
Голы
Шитов, 11 (1:0), Мосейчук, 45+2 (1:1), Оганесян, 70 (2:1)
Спартак-2
Шитов Воропаев Петрунин Агапов Мельников Маркитесов Сунгатулин Оганесян Шильцов (Шитов, 46 ) Денисов Шитов (Голятов, 88 )
Текстильщик
Смирнов Карпов Хрипков Горюшкин Мосейчук Стеклов Машуков (Косицин, 59) Пруцев (Сергеев, 46) Шведюк Гогричиани Н`Диайe (Шленкин, 66)
Предупреждения
Шитов 78  -  Горюшкин 13, Мосейчук 37, Пруцев 41, Шведюк 49, Стеклов 66, Сергеев 85
Удаления
Агапов 29, Мосейчук 45 (вторая ж.к)
Судьи
Чистяков (Азов)

Россия. ФНЛ. 25-й тур
27 нояб, 14:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Ротор
1:2
Факел
Голы
Акбашев, 3 (0:1), Муллин, 32 (1:1), Максимов, 40 (1:2)
Ротор
Терновский Мартынов Дудиев (Серченков, 46 ) Мохбалиев Чуканов Николаев (Голосов, 53 ) Кузнецов (Щеткин, 53 ) Ташаев Маляров (Школик, 86 ) Макаров Муллин
Факел
Свинов Черов Дашаев Пейчинович Магаль Мастерной Акбашев (Брызгалов, 83) Мендель Дмитриев (Шепилов, 65) Максимов (Никитин, 70) Аппаев (Разборов, 46)
Предупреждения
Ташаев 62, Маляров 71, Макаров 77  -  Акбашев 41, Шепилов 90, Свинов 90
Судьи
Аверьянов (Санкт-Петербург)

Россия. ФНЛ. 25-й тур
27 нояб, 14:00. Лужники. Спортивный городок (Москва)
Торпедо М
1:0
Волгарь
Голы
Шумских, 65 (1:0)
Торпедо М
Ботнарь Кожемякин Шумских Темников Самсонов Рязанцев (Прошкин, 87 ) Султонов (Каплиенко, 82 ) Померко Кравчук (Полубояринов, 71 ) Енин (Адаев, 46 ) Калмыков (Лебеденко, 46 )
Волгарь
Смирнов Локтионов Печенкин Ведерников Козлов Ращеня (Павлишин, 78) Симонян (Стефанович, 88) Гилязетдинов (Демьянов, 81) Капленко Лесников (Погосов, 81) Юсупов
Предупреждения
Самсонов 90  - 
Судьи
Буланов (Саранск)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Рубин
Динамо

П2

22%

2.02

1X

20%

1.85

ТБ 2.0

18%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.60

Ф1 (-1.0)

22%

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ТМ 3.5

15%

1.41
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Зенит

П2

30%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.78

Обе забьют - да

21%

1.73

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