«СКА-Хабаровск» в большинстве не смог обыграть «Краснодар-2»
«СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром-2» в рамках 29-го тура Олимп-ФНЛ — 0:0.
Отметим, что гости играли в меньшинстве с 30-й минуты из-за удаления защитника Виталия Стежко.
«СКА-Хабаровск» занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ с 43 очками в 29 матчах. «Краснодар-2» занимает 16-ю строчку с 33 очками.
Олимп — ФНЛ
29-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:0
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Городовой, Суслов, Большаков, Колесниченко, Безлихотнов, Квеквескири (Брагин, 87), Малеев (Булия, 62), Мартусевич, Никифоров (Георгиевский, 65), Батютин (Першин, 69), Барков.
«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Стежко, Ивашин, Бочко, Иванов, Якимов (Андреев, 90+2), Черников, Халназаров (Текучев, 67), Кутовой (Корнюшин, 33), Воротников, Сабуа.
Предупреждения: Мартусевич, 27. Никифоров, 43. Черников, 50. Большаков, 63. Булия, 69. Квеквескири, 79. Воротников, 81.
Удаление: Стежко, 30.
Судья: Сухой (Люберцы).
10 марта. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
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