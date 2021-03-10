«СКА-Хабаровск» в большинстве не смог обыграть «Краснодар-2»

«СКА-Хабаровск» на своем поле сыграл вничью с «Краснодаром-2» в рамках 29-го тура Олимп-ФНЛ — 0:0.

Отметим, что гости играли в меньшинстве с 30-й минуты из-за удаления защитника Виталия Стежко.

«СКА-Хабаровск» занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ с 43 очками в 29 матчах. «Краснодар-2» занимает 16-ю строчку с 33 очками.

Олимп — ФНЛ

29-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 0:0

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Городовой, Суслов, Большаков, Колесниченко, Безлихотнов, Квеквескири (Брагин, 87), Малеев (Булия, 62), Мартусевич, Никифоров (Георгиевский, 65), Батютин (Першин, 69), Барков.

«Краснодар-2» (Краснодар): Агкацев, Стежко, Ивашин, Бочко, Иванов, Якимов (Андреев, 90+2), Черников, Халназаров (Текучев, 67), Кутовой (Корнюшин, 33), Воротников, Сабуа.

Предупреждения: Мартусевич, 27. Никифоров, 43. Черников, 50. Большаков, 63. Булия, 69. Квеквескири, 79. Воротников, 81.

Удаление: Стежко, 30.

Судья: Сухой (Люберцы).

10 марта. Хабаровск. Стадион им. Ленина.