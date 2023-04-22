«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Волгой», забив на 86-й минуте
«СКА-Хабаровск» в матче 28-го тура первой лиги сыграл вничью с ульяновской «Волгой» со счетом 1:1.
На гол Момо Туре хабаровчане ответили голом Тимура Жамалетдинова на 86-й минуте.
После этого матча «СКА-Хабаровск» с 37 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Волга» с 23 очками — на предпоследней строчке.
Положение команд
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|27
|14
|12
|1
|46-23
|54
|
2
|Рубин
|28
|14
|11
|3
|43-24
|53
|
3
|Алания
|27
|12
|9
|6
|43-30
|45
|
4
|Енисей
|27
|11
|12
|4
|35-26
|45
|
5
|Волгарь
|27
|10
|10
|7
|31-25
|40
|
6
|Арсенал
|28
|10
|7
|11
|33-34
|37
|
7
|СКА-Хаб.
|28
|9
|10
|9
|41-34
|37
|
8
|Динамо Мх
|27
|9
|10
|8
|18-20
|37
|
9
|Шинник
|27
|10
|6
|11
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|
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|КАМАЗ
|27
|9
|9
|9
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|
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|Нефтехимик
|27
|9
|9
|9
|24-24
|36
|
12
|Родина
|27
|9
|8
|10
|29-32
|35
|
13
|Акрон
|27
|7
|14
|6
|28-28
|35
|
14
|Кубань
|27
|8
|7
|12
|30-31
|31
|
15
|Велес
|27
|8
|4
|15
|27-42
|28
|
16
|Уфа
|27
|6
|7
|14
|25-35
|25
|
17
|Волга
|28
|4
|11
|13
|20-37
|23
|
18
|Краснодар-2
|27
|5
|6
|16
|17-44
|21
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34 тур
|21.04
|19:00
|
Арсенал – Рубин
|0 : 1
|22.04
|09:00
|
СКА-Хаб. – Волга
|1 : 1
|22.04
|15:00
|
Динамо Мх – Енисей
|- : -
|22.04
|15:00
|
Родина – КАМАЗ
|- : -
|22.04
|16:00
|
Акрон – Нефтехимик
|- : -
|22.04
|16:00
|
Шинник – Алания
|- : -
|22.04
|16:30
|
Волгарь – Велес
|- : -
|22.04
|21:00
|
Балтика – Уфа
|- : -
|23.04
|16:00
|
Краснодар-2 – Кубань
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|10
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|25
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|25
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|25
|1
|9
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