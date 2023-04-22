«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Волгой», забив на 86-й минуте

«СКА-Хабаровск» в матче 28-го тура первой лиги сыграл вничью с ульяновской «Волгой» со счетом 1:1.

На гол Момо Туре хабаровчане ответили голом Тимура Жамалетдинова на 86-й минуте.

После этого матча «СКА-Хабаровск» с 37 очками занимает восьмое место в турнирной таблице, «Волга» с 23 очками — на предпоследней строчке.