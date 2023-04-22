Газизов допустил уход из «Уфы» по окончании сезона: «Я наемный рабочий»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал корреспонденту «СЭ» информацию о возможном уходе из клуба по окончании сезона.

«Я наемный рабочий. Все может произойти, тут решаю не я. Есть ли желание продолжить работу с клубом? О чем тут говорить. «Уфа» — мой родной клуб», — сказал Газизов «СЭ».

На данный момент «Уфа» с 25 очками занимает 16-е место в турнирной таблице и находится в зоне вылета.