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«Кубань» сыграет в ретро-форме в матче против «Краснодара-2»

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«Кубань» сыграет в ретро-форме с «Краснодаром-2».

Как стало известно «СЭ», краснодарская «Кубань» сыграет матч 28-го тура ФНЛ в комплекте ретро-формы, посвященной образованию первого профессионального футбольного клуба в Краснодарском крае. 3 мая нынешнего года отмечается 95-летие кубанского футбола. В преддверии этой даты клуб выпустил игровые ретро-футболки.

На дерби против «Краснодара-2» футболисты «Кубани» выйдут в ретро-форме с символичным названием «95 лет в футболе».

В аналогичной форме в свое время в составе «Кубани» выступали Александр Плошник, Юрий Семин и другие футболисты команды.

Футбол
Первая лига
ФК Краснодар-2
ФК Кубань
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«СКА-Хабаровск» сыграл вничью с «Волгой», забив на 86-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 27 14 12 1 46-23 54
2
 Рубин 28 14 11 3 43-24 53
3
 Алания 27 12 9 6 43-30 45
4
 Енисей 27 11 12 4 35-26 45
5
 Волгарь 27 10 10 7 31-25 40
6
 Арсенал 28 10 7 11 33-34 37
7
 СКА-Хаб. 28 9 10 9 41-34 37
8
 Динамо Мх 27 9 10 8 18-20 37
9
 Шинник 27 10 6 11 31-33 36
10
 КАМАЗ 27 9 9 9 28-27 36
11
 Нефтехимик 27 9 9 9 24-24 36
12
 Родина 27 9 8 10 29-32 35
13
 Акрон 27 7 14 6 28-28 35
14
 Кубань 27 8 7 12 30-31 31
15
 Велес 27 8 4 15 27-42 28
16
 Уфа 27 6 7 14 25-35 25
17
 Волга 28 4 11 13 20-37 23
18
 Краснодар-2 27 5 6 16 17-44 21
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34 тур
21.04 19:00
Арсенал – Рубин
 0 : 1
22.04 09:00
СКА-Хаб. – Волга
 1 : 1
22.04 15:00
Динамо Мх – Енисей
 - : -
22.04 15:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
22.04 16:00
Акрон – Нефтехимик
 - : -
22.04 16:00
Шинник – Алания
 - : -
22.04 16:30
Волгарь – Велес
 - : -
22.04 21:00
Балтика – Уфа
 - : -
23.04 16:00
Краснодар-2 – Кубань
 - : -
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 10
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

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П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 12
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 9
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 8
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 25 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 25 1 1
Константин Савичев

Константин Савичев

Акрон

 25 1 9
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