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«Крылья Советов» обыграли «СКА-Хабаровск» и вышли на второе место в ФНЛ

10:19
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«Крылья Советов» победили «СКА-Хабаровск» в выездном матче 23-го тура Олимп-ФНЛ.

Единственный мяч — на счету нападающего самарцев Егора Голенкова.

Благодаря победе «Крылья Советов» поднялись на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ. На счету команды из Самары — 49 очков. «СКА-Хабаровск» занимает 8-е место с 34 очками.

Олимп — ФНЛ

23-й тур

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1)

Гол: Голенков, 13.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Мануйлов, Большаков, Труфанов, Эльмурзаев, Батютин (Базелюк, 75), Квеквескири (Рета, 64), Мартусевич, Гаджимурадов, Барков (Булия, 75), Брагин (Малеев, 67).

«Крылья Советов» (Самара): Фролов (Овсянников, 25), Божин, Горшков, Комбаров (Карпов, 90+1), Солдатенков, Чернов, Гацкан, Зиньковский (Смирнов, 90+1), Кабутов, Голенков (Витюгов, 74), Сергеев.

Предупреждения: Квеквескири, 40. Мануйлов, 73. Булия, 88. Мартусевич, 89. Смирнов, 90+1.

Судья: Амелин (Тула).

21 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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