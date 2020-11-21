«Крылья Советов» обыграли «СКА-Хабаровск» и вышли на второе место в ФНЛ
«Крылья Советов» победили «СКА-Хабаровск» в выездном матче 23-го тура Олимп-ФНЛ.
Единственный мяч — на счету нападающего самарцев Егора Голенкова.
Благодаря победе «Крылья Советов» поднялись на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ. На счету команды из Самары — 49 очков. «СКА-Хабаровск» занимает 8-е место с 34 очками.
Олимп — ФНЛ
23-й тур
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Крылья Советов» (Самара) — 0:1 (0:1)
Гол: Голенков, 13.
«СКА-Хабаровск» (Хабаровск): Обухов, Мануйлов, Большаков, Труфанов, Эльмурзаев, Батютин (Базелюк, 75), Квеквескири (Рета, 64), Мартусевич, Гаджимурадов, Барков (Булия, 75), Брагин (Малеев, 67).
«Крылья Советов» (Самара): Фролов (Овсянников, 25), Божин, Горшков, Комбаров (Карпов, 90+1), Солдатенков, Чернов, Гацкан, Зиньковский (Смирнов, 90+1), Кабутов, Голенков (Витюгов, 74), Сергеев.
Предупреждения: Квеквескири, 40. Мануйлов, 73. Булия, 88. Мартусевич, 89. Смирнов, 90+1.
Судья: Амелин (Тула).
21 ноября. Хабаровск. Стадион им. Ленина.
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