«Спартак-2» на выезде обыграл «Шинник»
20:29
«Спартак-2» победил «Шинник» (2:1) в матче 21-го тура Олимп-ФНЛ.
Олимп — ФНЛ
21-й тур
«Шинник» (Ярославль) — «Спартак-2» (Москва) — 1:2 (1:1)
Голы: Бакалюк, 12 (0:1). Самодин, 36 (1:1). Шитов, 83 (1:2).
«Шинник»: Зириков, Покидышев, Кутин, Евсеев, Маляров, Щадин, Самсонов (Наседкин, 86), Носов (Бетюжнов, 66), Самойлов (Гонгапшев, 75), Самодин (Пухов, 80), Низамутдинов.
«Спартак-2»: Селихов, Ходорченко, Петрунин, Гапонов, Воропаев (Миронов, 86), Ташаев, Шитов, Оганесян, Денисов, Бакалюк, Маркитесов (Нимели, 57).
Предупреждения: Маркитесов, 38. Ташаев, 45. Воропаев, 54. Кутин, 90+3. Маляров, 90+4.
Судья: Анопа (Благовещенск).
11 ноября. Ярославль. Стадион «Шинник».