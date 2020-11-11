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«Спартак-2» на выезде обыграл «Шинник»

20:29
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«Спартак-2» победил «Шинник» (2:1) в матче 21-го тура Олимп-ФНЛ.

Олимп — ФНЛ

21-й тур

«Шинник» (Ярославль) — «Спартак-2» (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: Бакалюк, 12 (0:1). Самодин, 36 (1:1). Шитов, 83 (1:2).

«Шинник»: Зириков, Покидышев, Кутин, Евсеев, Маляров, Щадин, Самсонов (Наседкин, 86), Носов (Бетюжнов, 66), Самойлов (Гонгапшев, 75), Самодин (Пухов, 80), Низамутдинов.

«Спартак-2»: Селихов, Ходорченко, Петрунин, Гапонов, Воропаев (Миронов, 86), Ташаев, Шитов, Оганесян, Денисов, Бакалюк, Маркитесов (Нимели, 57).

Предупреждения: Маркитесов, 38. Ташаев, 45. Воропаев, 54. Кутин, 90+3. Маляров, 90+4.

Судья: Анопа (Благовещенск).

11 ноября. Ярославль. Стадион «Шинник».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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