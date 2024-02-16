«Шинник» подписал экс-защитника ЦСКА Гогуа

«Шинник» объявил о переходе защитника Седрика Гогуа. Контракт 29-летнего игрока рассчитан до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба команды.

Гогуа выступал за такие российские клубы как «Тамбов», ЦСКА и «Ротор».

Предыдущим клубом защитника был таджикский «Истиклол».

Также клуб подписал контракт с 25-летним защитником Бен Азиз Загре. В прошлом году он играл за команду премьер-лиги Казахстана «Кайсар» (Кызылорда). Соглашение рассчитано до окончания нынешнего сезона.