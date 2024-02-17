Корян: «Почему бы не поставить себе цель уехать в лондонский «Арсенал»?

Нападающий «Химок» Аршак Корян ответил на вопрос, хотел бы он еще поиграть в Европе.

«Думаю, да, почему нет? Куда? В лондонский «Арсенал». Это детская мечта. Думаю, все возможно, если чего-то очень сильно хотеть. Почему бы не поставить себе такую цель? Кто знает, как будет?» — приводит «РБ Спорт» слова Коряна.

Футболист начал свою карьеру в нидерландском «Витессе». Также он выступал за «Локомотив», вместе с которым стал чемпионом России, «Оренбург» и другие команды.

В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги 28-летний Корян провел 12 матчей, в которых отметился 2 голами.