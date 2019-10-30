«Шинник» по пенальти обыграл «Нижний Новгород» и пробился в 1/4 финала Кубка

В матче 1/8 финала Олимп-Кубка России «Шинник» на выезде обыграл «Нижний Новгород» (2:2, по пенальти — 3:0).

В составе гостей забивали Дмитрий Самойлов и Александр Эктов. У хозяев голы в активе Владимира Хозина, который сделал дубль. На 65-й минуте у нижегородцев был удален Павел Игнатович.

В серии пенальти победили гости — 3:0. В 1/4 финала «Шинник» сыграет с «Уралом».

Олимп-Кубок России

1/8 финала

«Нижний Новгород» — «Шинник» (Ярославль) — 2:2 д.в. (0:2, 2:0, 0:0). Пенальти — 0:3

Голы: Самойлов, 32 (0:1). Эктов, 35 (0:2). Хозин, 61 (1:2). Хозин, 90 (2:2).

Серия пенальти: Хозин — 0:0 (вратарь). Олейников — 0:1. Палиенко — 0:1 (вратарь). Самодин — 0:2. Чудин — 0:2 (вратарь). Кожемякин — 0:3.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Хозин, Гаджибеков, Темников, Федорив (Морозов, 105), Ставпец (Сергеев, 75), Сапета (Комолов, 46), Игнатович, Чудин, Палиенко, Салугин (Сагитов, 62).

«Шинник»: Антипин, Первушин, Щербаков, Покидышев, Бакаев, Алейников, Кожемякин, Самойлов (Олейников, 111), Эктов (Дроздов, 68), Низамутдинов (Самодин, 46), Визнович (Пухов, 53).

Предупреждения: Федорив, 8. Визнович, 20. Темников, 50. Щербаков, 53. Игнатович, 56. Бакаев, 114.

Удаление: Игнатович, 65.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

30 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».