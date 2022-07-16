«Вернемся вместе». «Рубин» выпустил промо-ролик, посвященный старту сезона в Первой лиге

«Рубин» выпустил видео, посвященное старту сезона в Первой лиге.

В ролике клуб обозначил свое желание вернуться в премьер-лигу по итогам предстоящего сезона и обратился к болельщикам с просьбой поддержать команду.

«Вернемся вместе», — говорится в описании к видео.

В конце ролика «Рубин» напомнил о том, что в данный момент вместе с командой тренируется бывший нападающий «Зенита» Артем Дзюба, который сейчас является свободным агентом.

Клуб показал, как человек в костюме супергероя Дэдпула лежит на газоне на базе казанцев и говорит: «Привет, дружок! Не поможешь мне найти нужный клуб? А то я немного запутался».

Человек в костюме Дэдпула на базе «Рубина». ФК «Рубин»

Напомним, что Дзюба в костюме Дэдпула получал чемпионские медали по итогам сезона-2020/21, а по окончании прошлого сезона выпустил видео, в котором также в роли супергероя попрощался с «Зенитом».

В прошлом сезоне «Рубин» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в первую лигу — второй по силе дивизион чемпионата России по футболу.

«Рубин» проведет первый матч в сезоне-2022/23 завтра, 17 июля. В первом туре Первой лиги казанцы на своем поле примут «Родину». Начало игры запланировано на 18.00 (мск).