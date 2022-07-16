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Полузащитник Хван Ин Бом вернулся из «Рубина» в «Сеул». Ранее он приостановил действие контракта с казанцами

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Хван Ин Бом.
Фото ФК «Сеул».

Полузащитник Хван Ин Бом продолжит карьеру в «Сеуле», сообщает сайт корейского клуба.

Накануне футболит приостановил действие контракта с «Рубином» до конца сезона-2022/2023.

По ходу прошлого сезона Ин Бом первый раз воспользовался правом ФИФА о приостановлении контракта до 30 июня 2022 года и уже выступал за «Сеул».

Вторую часть минувшего сезона 25-летний кореец выступал за «Сеул», провел девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат
Спартак

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
Хван Ин Бом
ФК Рубин (Казань)
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