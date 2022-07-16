Полузащитник Хван Ин Бом вернулся из «Рубина» в «Сеул». Ранее он приостановил действие контракта с казанцами

Полузащитник Хван Ин Бом продолжит карьеру в «Сеуле», сообщает сайт корейского клуба.

Накануне футболит приостановил действие контракта с «Рубином» до конца сезона-2022/2023.

По ходу прошлого сезона Ин Бом первый раз воспользовался правом ФИФА о приостановлении контракта до 30 июня 2022 года и уже выступал за «Сеул».

Вторую часть минувшего сезона 25-летний кореец выступал за «Сеул», провел девять матчей, в которых не отметился результативными действиями.