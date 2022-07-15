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Сегодня, 21:15

Хван Ин Бом вновь приостановил действие контракта с «Рубином»

Иван Шитик
Корреспондент
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Хван Ин Бом.
Фото ФК «Рубин».

Полузащитник Хван Ин Бом покидает «Рубин». Он приостановил действие контракта с казанским клубом до конца сезона-2022/2023, сообщает пресс-служба клуба.

По ходу прошлого сезона Ин Бом воспользовался правом ФИФА о приостановлении контракта до 30 июня 2022 года и выступал за «Сеул».

Хавбек стал футболистом «Рубина» в 2020 году, перейдя в летнее трансферное окно из команды МЛС «Ванкувер». На его счету 38 матчей за казанскую команду, в которых кореец отличился 6 раз и отдал 7 голевых передач.

Контракт полузащитника с «Рубином» действует до 30 июня 2023 года.

Хван Ин Бом
ФК Рубин (Казань)
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