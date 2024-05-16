«Енисей» сделал официальное заявление по поводу драки футболистов с семьей из Красноярска

«Енисей» опубликовал официальное заявление в связи с инцидентом на базе отдыха в Красноярске, где футболисты клуба устроили драку с местными жителями.

Потасовка произошла 13 мая. Участниками конфликта с отдыхающей семьей стали Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников. Отмечалось, что один из членов семьи из Красноярска в ходе драки получил повреждения средней тяжести.

«По поводу инцидента на базе отдыха в Советском районе Красноярска правоохранительными органами проводится проверка. Независимо от ее результатов клуб примет меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. Всем игрокам, тренерскому и административному составу следует помнить, что представляют они наш регион — Красноярский край», — говорится в заявлении.

По словам женщины, которая стала участницей конфликта, футболисты вышли с ней на связь 14 мая и предлагали 250 тысяч рублей, чтобы замять ситуацию.