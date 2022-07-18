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«Рубин» — «Родина»: казанцы забили победный гол с «левого» пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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На 42-й минуте матча 1-го тура первой лиги «Рубин» — «Родина» (2:0) арбитр Иван Сиденков принял ошибочное решение, наказав вратаря гостей Дэвида Сангаре 11-метровым ударом и желтой карточкой.

В том эпизоде голкипер сыграл на выходе и выбил мяч левой рукой — оснований для применения к нему столь серьезных санкций не было. Но судья решил, что Сангаре ударил рукой Александра Мартыновича.

В следующем туре первой лиги «Рубин» сыграет на выезде с «Енисеем» 24 июля. «Родина» дома примет «Аланию» также 24-го числа.

Футбол
ФНЛ
ФК Родина
ФК Рубин (Казань)
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