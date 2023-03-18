«Рубин» переведет деньги от продажи билетов матча с «Волгой» пострадавшим от землетрясения в Турции
«Рубин» переведет все деньги с продажи билетов на матч 22-го тура первой лиги против «Волги» (1:0) пострадавшим от землетрясения в Турции, сообщает пресс-служба казанского клуба.
Руководством клуба было принято решение оказать помощь нуждающимся и направить им средства, которые будут вырученные от продажи билетов на матч.
На прошедшем матче присутствовал легендарный турецкий футболист «Рубина» Гекдениз Карадениз, который также принимает активное участие в оказании помощи пострадавшим в Турции.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По последним данным, число погибших в результате землетрясений в Турции — более 49 тысяч.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|22
|13
|8
|1
|43-21
|47
|
2
|Рубин
|23
|12
|8
|3
|38-23
|44
|
3
|Енисей
|23
|11
|8
|4
|33-24
|41
|
4
|Алания
|22
|11
|7
|4
|38-24
|40
|
5
|СКА-Хаб.
|23
|9
|6
|8
|38-28
|33
|
6
|Волгарь
|22
|9
|6
|7
|24-21
|33
|
7
|Арсенал
|23
|9
|6
|8
|30-29
|33
|
8
|КАМАЗ
|23
|8
|9
|6
|27-23
|33
|
9
|Родина
|23
|8
|7
|8
|26-28
|31
|
10
|Динамо Мх
|22
|7
|9
|6
|16-16
|30
|
11
|Шинник
|22
|8
|5
|9
|24-25
|29
|
12
|Нефтехимик
|22
|7
|7
|8
|19-20
|28
|
13
|Акрон
|22
|5
|11
|6
|21-25
|26
|
14
|Велес
|22
|7
|2
|13
|21-36
|23
|
15
|Уфа
|22
|5
|6
|11
|20-30
|21
|
16
|Кубань
|22
|5
|5
|12
|20-25
|20
|
17
|Волга
|22
|3
|7
|12
|15-30
|16
|
18
|Краснодар-2
|22
|3
|5
|14
|15-40
|14
|17.03
|14:30
|
Енисей – Арсенал
|1 : 0
|18.03
|15:00
|
Родина – СКА-Хаб.
|2 : 0
|18.03
|17:00
|
КАМАЗ – Рубин
|0 : 0
|19.03
|12:00
|
Уфа – Шинник
|- : -
|19.03
|16:00
|
Динамо Мх – Краснодар-2
|- : -
|19.03
|16:00
|
Кубань – Велес
|- : -
|19.03
|16:00
|
Волга – Алания
|- : -
|19.03
|17:30
|
Нефтехимик – Волгарь
|- : -
|19.03
|18:00
|
Балтика – Акрон
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|9
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|11
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|8
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|20
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|20
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|17
|1
|5