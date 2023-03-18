Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

18 марта, 17:11

«Родина» обыграла «СКА-Хабаровск» в матче первой лиги

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Родина» на своем поле обыграла «СКА-Хабаровск» в матче 23-го тура первой лиги — 2:0.

В составе победителей забитыми голами отметились Иван Тимошенко и Даниил Мартовой.

«Родина» занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 31 очко. «СКА-Хабаровск» располагается на 7-й строчке — 33 очка.

В следующем туре «Родина» сыграет против «Краснодара-2» 26 марта. «СКА-Хабаровск» встретится с «Енисеем» в этот же день.

Россия. ФНЛ. 23-й тур
18 мар, 15:00. Академия "Спартак" им. Черенкова (Москва)
Родина
2:0
СКА-Хабаровск

dsadadad
Футбол
Первая лига
ФК Родина
ФК СКА-Хабаровск
2
0
Читайте также
Уникальный успех ЦСКА: бросили в три раза меньше «Локомотива» и победили
Мощнейшие цифры главного русского новичка: повторил результат Буре, впереди — только Овечкин
Социальные пенсии дополнительно проиндексируют на 3,3% с 1 апреля
Прокуратура Манхэттена уведомила Трампа о его задержании 21 марта
Дрон-камикадзе «Привет-82» передадут добровольцам СВО в апреле
«Метрополитен-оперу» обязали заплатить $200 тыс. оперной певице Нетребко
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» переведет деньги от продажи билетов матча с «Волгой» пострадавшим от землетрясения в Турции

КАМАЗ и «Рубин» сыграли вничью в матче первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 22 13 8 1 43-21 47
2
 Рубин 23 12 8 3 38-23 44
3
 Енисей 23 11 8 4 33-24 41
4
 Алания 22 11 7 4 38-24 40
5
 СКА-Хаб. 23 9 6 8 38-28 33
6
 Волгарь 22 9 6 7 24-21 33
7
 Арсенал 23 9 6 8 30-29 33
8
 КАМАЗ 23 8 9 6 27-23 33
9
 Родина 23 8 7 8 26-28 31
10
 Динамо Мх 22 7 9 6 16-16 30
11
 Шинник 22 8 5 9 24-25 29
12
 Нефтехимик 22 7 7 8 19-20 28
13
 Акрон 22 5 11 6 21-25 26
14
 Велес 22 7 2 13 21-36 23
15
 Уфа 22 5 6 11 20-30 21
16
 Кубань 22 5 5 12 20-25 20
17
 Волга 22 3 7 12 15-30 16
18
 Краснодар-2 22 3 5 14 15-40 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.03 14:30
Енисей – Арсенал
 1 : 0
18.03 15:00
Родина – СКА-Хаб.
 2 : 0
18.03 17:00
КАМАЗ – Рубин
 0 : 0
19.03 12:00
Уфа – Шинник
 - : -
19.03 16:00
Динамо Мх – Краснодар-2
 - : -
19.03 16:00
Кубань – Велес
 - : -
19.03 16:00
Волга – Алания
 - : -
19.03 17:30
Нефтехимик – Волгарь
 - : -
19.03 18:00
Балтика – Акрон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 12
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 9
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 11
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 8
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 7
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 20 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 20 1 1
Младен Кашчелан

Младен Кашчелан

Балтика

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости