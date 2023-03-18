«Родина» обыграла «СКА-Хабаровск» в матче первой лиги

«Родина» на своем поле обыграла «СКА-Хабаровск» в матче 23-го тура первой лиги — 2:0.

В составе победителей забитыми голами отметились Иван Тимошенко и Даниил Мартовой.

«Родина» занимает 9-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 31 очко. «СКА-Хабаровск» располагается на 7-й строчке — 33 очка.

В следующем туре «Родина» сыграет против «Краснодара-2» 26 марта. «СКА-Хабаровск» встретится с «Енисеем» в этот же день.