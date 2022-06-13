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Сегодня, 18:15

«Рубин» объявил о возвращении Йевтича в команду

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарко Йевтич.
Фото ФК «Рубин».

Как сообщал ранее «СЭ», полузащитник Дарко Йевтич вернулся в расположение «Рубина». Игрок приступил к тренировкам в составе казанской команды, информирует пресс-служба клуба.

Футболист провел прошлый сезон в аренде в греческом АЕК, где в 19 матчах отметился 5 голевыми передачами. Йевтич не смог вовремя приехать в Россию из-за визовых проблем.

29-летний Йевтич принадлежит «Рубину» с января 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 1,5 миллиона евро.

ФК Рубин (Казань)
Дарко Йевтич
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