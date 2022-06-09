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Сегодня, 20:13

Швейцарец Йевтич останется в «Рубине» и готов играть в ФНЛ

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарко Йевтич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», швейцарский полузащитник Дарко Йевтич готов остаться в «Рубине» и сыграть в ФНЛ.

Эту информацию нашему изданию подтвердили в пресс-службе «Рубина». Хавбек прошлым летом ушел из казанского клуба в аренду в греческий АЕК и после ее истечения вернулся в «Рубин». Контракт Йевтича с казанцами рассчитан до 2024 года.

Завтра команда Леонида Слуцкого выйдет из отпуска и начнет летние сборы на своей базе в Казани, куда прибудет и швейцарский легионер.

29-летний Йевтич принадлежит «Рубину» с января 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 1,5 миллиона евро.

Футбол
ФНЛ
ФК Рубин (Казань)
Дарко Йевтич
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